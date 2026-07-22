خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با ایجاد مسیرها جدید سودآوری:

میدکو بهره‌وری را به محور اصلی رشد تبدیل کرد

میدکو بهره‌وری را به محور اصلی رشد تبدیل کرد
کد خبر : 1816672
لینک کوتاه کپی شد.

میدکو با تمرکز بر کاهش بهای تمام‌شده، اصلاح ساختار مالی و توسعه زیرساخت‌های انرژی، مسیر جدیدی برای افزایش درآمد و سودآوری ترسیم کرده است.

به گزارش ایلنا، بهره‌برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی بوتیا، توسعه پروژه‌های بازیابی آب، تکمیل طرح‌های زنجیره مس و اجرای برنامه‌های اصلاح ساختار مالی، از مهم‌ترین اقدامات میدکو برای ارتقای بهره‌وری و خلق ارزش پایدار به شمار می‌رود.

در شرایطی که صنایع معدنی و فلزی کشور با مشکلاتی همچون محدودیت‌های انرژی، افزایش هزینه‌های تولید و نوسانات بازار مواجه هستند، شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) راهبرد افزایش بهره‌وری، کاهش بهای تمام‌شده و ارتقای سودآوری را در کانون برنامه‌های خود قرار داده است.

میدکو بهره‌وری را به محور اصلی رشد تبدیل کرد

این هلدینگ که به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه خصوصی معدن و صنایع معدنی کشور شناخته می‌شود، در سال گذشته علاوه بر توسعه ظرفیت‌های تولیدی، مجموعه‌ای از اقدامات ساختاری و عملیاتی را برای بهبود عملکرد اقتصادی شرکت‌های تابعه به اجرا گذاشته است.

بهره‌وری؛ کلید عبور از چالش‌های صنعت

علیرضا ابراهیمی، مدیرعامل میدکو، در تشریح رویکردهای جدید این هلدینگ تأکید کرده است: «افزایش تولید زمانی ارزشمند است که همزمان با بهبود بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری همراه باشد. هدف ما این است که تمامی ظرفیت‌های موجود در شرکت‌های تابعه با حداکثر بازدهی اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.»

بر همین اساس، اصلاح ساختارهای مالی، بهینه‌سازی فرآیندهای بازرگانی، ارتقای مدیریت منابع و تمرکز بر افزایش بهره‌وری دارایی‌ها، به یکی از محورهای اصلی برنامه‌های میدکو تبدیل شده است.

سرمایه‌گذاری در انرژی برای پایداری تولید

یکی از مهم‌ترین اقدامات میدکو در سال گذشته، تکمیل و بهره‌برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی ۴۵۰ مگاواتی بوتیا بوده است؛ پروژه‌ای که با هدف کاهش ریسک‌های ناشی از ناترازی انرژی و ایجاد پایداری در تولید به بهره‌برداری رسید.

علاوه بر این، توسعه پروژه‌های مرتبط با خودتأمینی انرژی، طراحی نیروگاه‌های جدید و تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر نیز در دستور کار این مجموعه قرار گرفته است.

کاهش هزینه‌ها از مسیر فناوری و توسعه زیرساخت‌ها

در حوزه عملیات نیز میدکو اجرای پروژه‌های متعددی را با هدف کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری دنبال کرده است. توسعه پروژه‌های دیواترینگ و بازیابی آب، تکمیل طرح‌های استحصال در زنجیره مس، ارتقای سامانه‌های فرآوری و استفاده از فناوری‌های جدید در واحدهای تولیدی، بخشی از این برنامه‌ها را تشکیل می‌دهد.

این اقدامات ضمن کاهش مصرف منابع و افزایش بهره‌وری عملیاتی، نقش مهمی در کاهش بهای تمام‌شده محصولات و افزایش حاشیه سود شرکت‌های تابعه ایفا می‌کند.

حرکت به سوی سودآوری پایدار

مدیرعامل میدکو با تأکید بر رویکرد اقتصادی این هلدینگ گفته است: «در میدکو هیچ پروژه‌ای بدون پیوست اقتصادی تعریف نمی‌شود و تمامی سرمایه‌گذاری‌ها باید در مسیر خلق ارزش، افزایش درآمد و تأمین منافع پایدار ذی‌نفعان قرار داشته باشند.»

میدکو بهره‌وری را به محور اصلی رشد تبدیل کرد

کارشناسان صنعت معدن معتقدند تمرکز همزمان بر توسعه ظرفیت‌های تولیدی و ارتقای بهره‌وری، می‌تواند جایگاه میدکو را به عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران زنجیره معدن و صنایع معدنی کشور بیش از پیش تقویت کند؛ مسیری که در نهایت به افزایش درآمد، بهبود سودآوری و خلق ارزش پایدار برای سهامداران منجر خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل