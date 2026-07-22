گزارش وزیر راه و شهرسازی از نوسازی بافت فرسوده بوشهر

به گزارش ایلنا، فرزانه صادق در حاشیه بازدید از طرح‌های مسکن و شهرسازی شهر برازجان اظهار کرد: در اجرای طرح‌های مسکن تلاش شده‌است افزون بر افتتاح واحدهای مسکونی، خدمات پشتیبان و زیرساخت‌های مورد نیاز آنها نیز تأمین شود.

وی افزود: آماده‌سازی زمین و تأمین خدماتی مانند آب و برق از جمله اقداماتی است که باید پیش از افتتاح واحدهای مسکونی انجام شود و تلاش شده‌است بهره‌برداری از طرح‌ها با توجه به همه این موارد صورت گیرد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت تأمین مسکن بیان کرد: با توجه به مطالعات انجام‌شده و آورده مردم، وزارت راه و شهرسازی با همکاری و تدابیر استانداران تلاش می‌کند مطالبات متقاضیان را هرچه سریع‌تر به نتیجه برساند.

صادق ادامه داد: اجرای زیرساخت‌ها، آماده‌سازی زمین و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی به اعتبارات قابل توجهی نیاز دارد و به همین دلیل در این مسیر با محدودیت‌های مالی روبه‌رو هستیم.

وی گفت: با وجود این محدودیت‌ها، تلاش شده است زمین‌ها پس از آماده‌سازی واگذار و واحدهای مسکونی نیز تکمیل و افتتاح شوند.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: اجرای طرح‌های مسکن فقط به ساخت واحدهای مسکونی محدود نمی‌شود و تأمین خدمات روبنایی مانند مدرسه، مسجد، فضای سبز و واحدهای تجاری خرد نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

صادق همچنین از آغاز ساخت یک مدرسه ۶ کلاسه خبر داد و افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این مدرسه باید در کمتر از یک سال تکمیل و تحویل شود تا دانش‌آموزان برازجانی ساکن این مجموعه بتوانند از فضای آموزشی آن استفاده کنند.

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