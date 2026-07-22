گزارش وزیر راه و شهرسازی از نوسازی بافت فرسوده بوشهر
وزیر راه و شهرسازی گفت: در مجموع ۲ هزار و ۶۲۹ واحد برای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده استان بوشهر در نظر گرفته شده و منابع مورد نیاز آنها نیز تأمین شدهاست.
به گزارش ایلنا، فرزانه صادق در حاشیه بازدید از طرحهای مسکن و شهرسازی شهر برازجان اظهار کرد: در اجرای طرحهای مسکن تلاش شدهاست افزون بر افتتاح واحدهای مسکونی، خدمات پشتیبان و زیرساختهای مورد نیاز آنها نیز تأمین شود.
وی افزود: آمادهسازی زمین و تأمین خدماتی مانند آب و برق از جمله اقداماتی است که باید پیش از افتتاح واحدهای مسکونی انجام شود و تلاش شدهاست بهرهبرداری از طرحها با توجه به همه این موارد صورت گیرد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت تأمین مسکن بیان کرد: با توجه به مطالعات انجامشده و آورده مردم، وزارت راه و شهرسازی با همکاری و تدابیر استانداران تلاش میکند مطالبات متقاضیان را هرچه سریعتر به نتیجه برساند.
صادق ادامه داد: اجرای زیرساختها، آمادهسازی زمین و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی به اعتبارات قابل توجهی نیاز دارد و به همین دلیل در این مسیر با محدودیتهای مالی روبهرو هستیم.
وی گفت: با وجود این محدودیتها، تلاش شده است زمینها پس از آمادهسازی واگذار و واحدهای مسکونی نیز تکمیل و افتتاح شوند.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: اجرای طرحهای مسکن فقط به ساخت واحدهای مسکونی محدود نمیشود و تأمین خدمات روبنایی مانند مدرسه، مسجد، فضای سبز و واحدهای تجاری خرد نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
صادق همچنین از آغاز ساخت یک مدرسه ۶ کلاسه خبر داد و افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، این مدرسه باید در کمتر از یک سال تکمیل و تحویل شود تا دانشآموزان برازجانی ساکن این مجموعه بتوانند از فضای آموزشی آن استفاده کنند.