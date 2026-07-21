به گزارش ایلنا، امروز سه‌شنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۵۰ هزار و ۹۱۵ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۹ هزار و ۵۵۶ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۲ هزار و ۲۲۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۰ هزار و ۶۷۳ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۱ هزار و ۹۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۰ هزار و ۷۲۳ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه هزار و ۹۲۷ تومان و قیمت خرید حواله آن هزار و ۹۰۹ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۲ هزار و ۲۹۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۲ هزار و ۹۰ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۶۴ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۵۰ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۲ هزار و ۸۳۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۹۹۶ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۱۰۲ هزار و ۷۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۰۱ هزار و ۱۵۲ تومان است.