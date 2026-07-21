خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز پیش‌فروش بلیت‌ قطار از صبح امروز با رفع اختلال در سامانه

آغاز پیش‌فروش بلیت‌ قطار از صبح امروز با رفع اختلال در سامانه
کد خبر : 1816316
لینک کوتاه کپی شد.

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد با رفع اختلال فنی در سامانه فروش، فرآیند پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری (برای بازه زمانی ۱ تا ۱۶ مرداد) از ساعت ۸:۳۰ صبح سه‌شنبه ۳۰ تیرماه از سر گرفته می‌شود.

به گزارش ایلنا، پس از بروز اختلال در سامانه یکپارچه فروش بلیت قطار که باعث توقف موقت فرآیند پیش‌فروش برای تاریخ‌های یکم تا شانزدهم مرداد شده بود، روابط عمومی راه‌آهن از پایداری مجدد شبکه ارتباطی خبر داد.

بنا بر این اطلاعیه، پیش‌فروش بلیت در تمامی محورها طبق زمان‌بندی زیر انجام می‌شود:

  • فروش اینترنتی (سکوهای مجاز): از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱:۰۰ صبح سه‌شنبه ۳۰ تیر.
  • فروش حضوری (مراکز مجاز): از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۳۰ همان روز.

مسافران عزیز می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی و رفع ابهامات احتمالی، به‌صورت شبانه‌روزی با سامانه ارتباطی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل