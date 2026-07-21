آغاز پیشفروش بلیت قطار از صبح امروز با رفع اختلال در سامانه
راهآهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد با رفع اختلال فنی در سامانه فروش، فرآیند پیشفروش بلیت قطارهای مسافری (برای بازه زمانی ۱ تا ۱۶ مرداد) از ساعت ۸:۳۰ صبح سهشنبه ۳۰ تیرماه از سر گرفته میشود.
به گزارش ایلنا، پس از بروز اختلال در سامانه یکپارچه فروش بلیت قطار که باعث توقف موقت فرآیند پیشفروش برای تاریخهای یکم تا شانزدهم مرداد شده بود، روابط عمومی راهآهن از پایداری مجدد شبکه ارتباطی خبر داد.
بنا بر این اطلاعیه، پیشفروش بلیت در تمامی محورها طبق زمانبندی زیر انجام میشود:
- فروش اینترنتی (سکوهای مجاز): از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱:۰۰ صبح سهشنبه ۳۰ تیر.
- فروش حضوری (مراکز مجاز): از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۳۰ همان روز.
مسافران عزیز میتوانند برای کسب اطلاعات تکمیلی و رفع ابهامات احتمالی، بهصورت شبانهروزی با سامانه ارتباطی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.