به گزارش ایلنا، عباس علی آبادی درباره حل مشکل برق مناطق جنوبی کشور پس از تجاوز وحشیانه آمریکا گفت: تا به این لحظه با مجاهدت‌ها و تلاش‌های همکاران در وزارت نفت و نیرو و باقی دستگاه‌ها مشکلاتی که توسط دشمن متجاوز ایجاد شده بود برطرف شده است. خبر خوش به مردم حاشیه جنوب کشور این است که از محل همت و کمک مردم ایران برق صرفه‌جویی شده را به مناطق جنوبی اختصاص می‌دهیم، بنابراین مردم جنوب نگران نباشند.

وی با بیان اینکه برق اهدا شده توسط مردم ایران به مناطق جنوبی اختصاص داده خواهد شد، ابزار امیدواری کرد: تا ۵ هفته آینده بساط ناترازی ها برچیده و به خاموشی‌ها پایان داده شود.

وزیر نیرو اضافه کرد: اگر چه دولت در تلاش است برق مناطق جنوبی را تامین کند ولی دشمن خبیث جنایت جنگی مرتکب شده و مقدار زیادی از ظرفیت‌های انرژی و آب کشور را تحت تاثیر قرارداده است. خوشبختانه امروز آب و انرژی در وضعیت پایدار قرار دارند و تلاش همکاران در وزارتخانه‌های نفت و نیرو بر این است که هرچه زودتر برق و نیروگاه‌های از مدار خارج شده را برگردانند.

علی آبادی گفت که در زمینه آب هیچ نگرانی وجود ندارد و آب مصرفی و مورد نیاز تامین شده است.

به گزارش ایسنا، علی آبادی همچنین در گفت‌وگویی دیگر درباره بازگشت آب شیرین‌کن «بونجی» در غرب شهرستان جاسک به مدار بهره‌برداری و اقدامات صورت گرفته در این خصوص توضیح داد: به دنبال صدمات وارد شده به زیرساخت‌های کشور ناشی از جنگ تحمیلی که توسط دشمن آمریکایی ـ‌ صهیونی صورت گرفت از آب شیرین کن آسیب دیده بونجی بازدید داشتم. این حمله وحشیانه یک اقدام ضد بشری و از نظر مقررات جهانی کاملا مردود است.

وی ادامه داد: بخش‌های مهمی از ‌آب شرین کن بونجی در این حمله مورد آسیب قرار گرفته بود که توسط همکاران من در زمان بسیار کوتاه به مدار بهره برداری برگشت داده شد.

وزیر نیرو تصریح کرد: سابقا از این جنس ضربات وحشیانه را در منطقه هرمزگان در جزیره قشم دریافت کرده و یک نیروگاه و یک آب شیرین کن را از دست داده بودیم. نیروگاه‌هایی مثل مبین و فجر صدمه خورده بودند و نیروگاه‌های مرتبط با مردم در منطقه بندرعباس مثل هنگام آسیب دیده بود ولی با همکاری برادران ما در زمان بسیار کوتاهی تعمیرات انجام شد و در حال حاضر مشکلی به لحاظ تامین وجود ندارد.

به گفته علی آبادی در مرحله اول اقدامات حمایتی شامل آب‌رسانی از طریق تانکرها بود ولی با تعمیرات صورت گرفته دیگر نیازی به تانکر نیست و شرایط به وضعیت اولیه برگشت داده شده است.

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