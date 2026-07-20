به ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نزدیک می شویم

به گزارش خبرنکار اقتصادی ایلنا، جعفر محمدنژاد سیگارودی- معاون سرمایه‌گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران در جمع خبرنگاران، با اشاره به عبور ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۵۴۰۰ مگاوات، اظهار داشت:برنامه ما در پایان تابستان رسیدن به عدد ۷۰۰۰ مگاوات بوده و همچنان این برنامه‌ریزی یا عهدی که بستیم در همان حد است.

وی افزود: با توجه به شرایط محدودیتی که برای تامین تجهیزات، به‌ویژه تجهیزاتی که باید از خارج از کشور تامین می‌شده، با آن مواجه هستیم، ممکن است این موضوع با تاخیر همراه شود، اما آن چیزی که اکنون در حال بررسی آن هستیم، با توجه به نیروگاه‌هایی که تجهیزاتشان در کشور تامین شده، این است که به احتمال زیاد به ۱۰ هزار مگاوات نزدیک خواهیم شد.

معاون سرمایه‌گذاری ساتبا ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که از قبل کرده بودیم، ساختگاه‌هایی که مشخص کردیم و مجوزهایی که دادیم، برنامه ما این بود که در پایان تابستان از این عدد عبور کنیم. این محدودیت بالاخره مبتلابه همه بخش‌های کشور است. با این حال فکر می‌کنیم فارغ از این محدودیت، همین الان تقریبا بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه نیز در حال احداث داریم که بخش عمده تجهیزات آنها یا قبلا تامین شده بوده یا بخشی از آنها در حال حاضر در کشور در حال تامین است.

محمدنژاد سیگارودی گفت: اگر مسیرهای جایگزین بتواند به ما کمک کند، امیدواریم از ۷۰۰۰ مگاوات در تابستان عبور کنیم، مگر این‌که محدودیتی ایجاد شود.

وی تصریح کرد: بیش از هزار ساختگاه مشخص داریم که با ظرفیت‌های متعدد در همه استان‌های کشور جانمایی شده است. آن چیزی که می‌تواند برنامه ما را به تاخیر بیندازد، بحث تامین تجهیزات است یا در بخش‌های دیگر، بحث تامین مالی است. یعنی اگر تامین مالی مناسب‌تری انجام شود و بحث تامین ارز از طریق وزارت صمت محقق شود، ما همه شرایط را برای تحقق برنامه فراهم کرده‌ایم.

معاون سرمایه‌گذاری ساتبا با بیان این‌که کشور پهناوری داریم و شبکه برق بزرگ و وسیعی در کشور وجود دارد، گفت: متقاضیان متعددی از ما مجوزهای لازم را اخذ کرده‌اند. واقعیت این است که همه بررسی‌های کارشناسی و فنی ما نشان می‌دهد اگر از برنامه عقب بیفتیم یا تحقق برنامه با تاخیر صورت بگیرد، اصلا به هیچ وجه به بحث کارشناسی مربوط نیست، بلکه به تامین تجهیزات و همچنین محدودیت در تامین ارز از سوی وزارت صمت بازمی‌گردد که مهم‌ترین چالش فعلی برای تاسیس نیروگاه‌هاست.

محمدنژاد سیگارودی خاطرنشان کرد: سال گذشته بحث صدور مجوزها، امکان واگذاری زمین‌ها از طریق استان‌ها یا اتصال به شبکه از جمله موضوعاتی بود که واقعا با آن درگیر بودیم، اما در نیمه دوم سال گذشته عمده اختیاراتی را که به صورت متمرکز وجود داشت، به استانداری‌ها و استان‌ها واگذار کردیم. بنابراین بخش اعظم صدور مجوزها، واگذاری زمین‌ها و بحث اتصال به شبکه را الحمدلله الان واقعا نداریم.

وی افزود: آن چیزی که واقعیت ماجراست و مشابه همه موضوعات اقتصادی کشور است، بحث تامین مالی ارزان و تامین به‌موقع ارز برای متقاضیانی است که مجبور خواهند شد تجهیزات خود را از خارج کشور وارد کنند. این‌ها می‌تواند جزو چالش‌هایی باشد که اگر بخواهیم از منظر برنامه به آن نگاه کنیم، ممکن است ما را از برنامه عقب بیندازد.

معاون سرمایه‌گذاری ساتبا ادامه داد: تقریبا همه برنامه توسعه ما از طریق بخش خصوصی در حال انجام است.

وی در ادامه درباره امکان تجمیع و خرده‌فروشی برای تجمیع‌کنندگان نیز گفت: از سال گذشته تا الان، یکی از تقاضاهای زیاد این بود که امکان فروش برق انشعابی‌ها در بورس انرژی وجود نداشت، چون آنجا برق با قیمت بالاتری به فروش می‌رسد و طبیعتا متقاضیان نیز علاقه‌مند بودند برق خود را در آن بازار عرضه کنند.

محمدنژاد سیگارودی افزود: این مجوز را هفته گذشته اخذ کردیم و به‌زودی ابلاغ خواهد شد. برای تمام متقاضیانی که بر روی انشعاب نیروگاه نصب می‌کنند، اعم از بخش خانگی، تجاری، اداری و کشاورزی، این امکان فراهم خواهد شد که از طریق شرکت‌هایی که مجوز لازم را هم از مبادی مربوطه و هم از ساتبا اخذ کرده‌اند، برق خود را در شبکه برق و تابلوی سبز بورس انرژی عرضه کنند.

معاون سرمایه‌گذاری ساتبا درباره میزان تامین ارز از ابتدای سال تاکنون گفت: اخیرا گزارشی که از وزارت صمت و دفتر مربوطه دریافت کردیم، این بود که تقریبا در ۶ ماهه دوم سال گذشته بخش قابل توجهی از درخواست‌ها انجام نشده بود که البته دلایل مختلفی از جمله محدودیت‌ها، به‌ویژه بحث جنگ و همچنین ماه رمضان در آن موثر بوده است.

وی ادامه داد: اخیرا گزارشی از همه افرادی که در صف بودند دریافت کردیم و یک بررسی مجدد انجام دادیم. تقریبا نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار از متقاضیانی را که در صف بودند، مجددا ارزیابی و به وزارت صمت اعلام کردیم. به ما قول داده‌اند و امیداریم که محقق شود، به‌گونه‌ای که به صورت ماهیانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار دیگر نیز به متقاضیانی که به‌زودی به نیروگاه خواهند رسید، اختصاص یابد.

محمدنژاد سیگارودی گفت: تاکید ما این است که این ارز باید در اختیار متقاضیانی قرار بگیرد که بتوانند سریع‌تر با این تجهیزات، برق را به شبکه تزریق کنند.

وی اضافه کرد: نکته دیگر این است که ما مدلی را در سازمان با دفتر تخصصی وزارت صمت تنظیم کردیم که هم از بعد کیفیت، هم از بعد محدوده قیمت و هم از بعد این‌که کسانی که متقاضی این کار هستند آیا مجوز لازم را دارند یا نه، نظارت بسیار سفت و سختی بر آن خواهیم داشت.

معاون سرمایه‌گذاری ساتبا تصریح کرد: از این به بعد دیگر اجازه نمی‌دهیم ارزی که متقاضی برای تجهیزات تجدیدپذیر درخواست می‌کند، بدون این سه شرط باشد؛ اول این‌که مجوز داشته باشد، دوم این‌که پرفورمهایی ارائه نکند که قیمت‌ها در آن بالاتر از حد متعارف باشد و سوم این‌که تجهیزات، تاییدیه ساتبا را داشته باشد.

وی در ادامه گفت: از ابتدای امسال تخصیص چندانی نداشتیم. این اولین دفعه‌ای است که داریم این عدد ۶۰۰ میلیون دلار را ارائه می‌کنیم و فکر می‌کنیم با عزمی که در وزارت صمت دارند، بتوانیم این عدد را دریافت کنیم و متقاضیان ما نیز از این موضوع رضایت داشته باشند.

محمدنژاد سیگارودی خاطرنشان کرد: عمده موضوعات در ثبت سفارش‌ها شکل می‌گیرد. بعد از ثبت سفارش، اگر متقاضیان صلاحیت لازم را داشته باشند، تخصیص به آنها داده می‌شود. آن چیزی که الان در حال رخ دادن است، بحث تخصیص است و امیدواریم با گزارشی که هفته گذشته به وزارت صمت دادیم، این ۶۰۰ میلیون دلار تخصیص داده شود و دوستان بتوانند تجهیزاتی را که از قبل سفارش کرده‌اند، تامین کنند.

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