کیفیت پایین سوخت، عامل آلودگی هوا؛ بخشی از بنزین توزیعی حتی استاندارد یورو ۴ را هم ندارد

به گزارش ایلنا، سعید تاجیک، با اشاره به وضعیت کنونی آلایندگی خودروها اظهار کرد: در حال حاضر استاندارد آلایندگی خودروهای نو تولید داخل، یورو ۵ است و چند سالی است که از یورو ۴ به یورو ۵ ارتقا یافته و دولت برنامه دارد تا در سنوات آینده آن را به یورو ۶ برساند. خودرو در حال حاضر با استاندارد یورو ۵ تولید می‌شود و نمونه‌برداری و تایید نوع و تطابق تولیدی که توسط سازمان‌های نظارتی مثل استاندارد و محیط زیست انجام می‌شود، ملزم به پاس کردن این استاتدارد ها هستند.

شفافیتی در اعلام کیفیت و سطح استاندارد سوخت توزیعی وجود ندارد

وی افزود: چند مشکل وجود دارد که باعث می‌شود مقصر را عوامل مختلف معرفی کنند، اما باید واقعیت‌ها را بدانیم و براساس آن مشخص شود که کدام بخش مقصر است. یکی از مشکلی که داریم کیفیت سوخت است. متاسفانه شاخص مشخصی هم توسط شرکت پالایش و پخش اعلام نمی‌شود تا ببینیم وضعیت چیست؛ در مورد خودرو، حداقل سازمان محیط زیست از طریق آزمایشگاه اندازه‌گیری آلایندگی منابع متحرک نظارت‌ می‌کند و در صورت عدم تطابق اجازه شماره‌گذاری خودرو داده نمی‌شود، اما کیفیت سوخت وضعیتش اعلام نمی‌شود. بعضی بررسی‌ها نشان می‌دهد کیفیت سوخت استانداردهای مربوط به یورو ۵ را پاس نمی‌کند و بخش اصلی سوختی که در کشور توزیع می‌شود همین وضعیت را دارد. بنزین سوپر هم محدود است و در همه جا توزیع نمی‌شود و سوپر وارداتی نیز بسیار محدود است.

افت کیفی خودرو نو پس از یک سال به دلیل سوخت و قطعات

تاجیک درباره دوام خودروهای داخلی نیز تصریح کرد: خودرو هم از سویی دچار عوارضی است. خودروی نو شماره‌گذاری شده داخلی، استانداردهای آلایندگی را در تولید پاس می‌کند، اما پس از مدتی، حدود یک سال که تست‌ها تکرار می‌شود، استانداردها را پاس نمی‌کنند. معافیت چهارساله مراکز معاینه فنی برای خودروهای نو، باعث شده که یک سال بعد از تولید، به دلایلی از جمله بی‌کیفیتی سوخت و یا برخی قطعات خودرو مانند کنترل‌کننده و جاذبه آلاینده‌ها مثل کاتالیست و کنیستر، برخی از خودروهای داخلی استانداردهای روز اول را پاس نکنند. این‌ها نشانه‌هایی است که نشان می‌دهد وضعیت تولید خودروهای داخلی که فشار می‌آید و هزینه می‌شود و مطابق با استاندارد تولید می‌شود، بعد از یک سال از اثر می‌افتد.

عدم مراجعه بیش از نیمی از خودروها به مراکز معاینه فنی، میانگین پذیرش آلایندگی ۳ برابر یورو ۵ در معاینه فنی

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی در ادامه به مشکلات خودروهای کارکرده اشاره کرد و گفت: یک سری مشکلات درباره خودروهای کارکرده وجود دارد که یکی از آن‌ها همین معافیت ۴ ساله برای مراجعه به مراکز معاینه فنی است و تا ۴ سال مراجعه نمی‌کنند. میانگین پذیرش مربوط به تست مراکز معاینه فنی تقریبا سه برابر استاندارد یورو ۵ است؛ یعنی خودرویی می‌تواند با سه برابر آلایندگی استاندارد یورو ۵ هم معاینه فنی را پاس کند. از سویی، طبق اعلام پلیس و مراکز معاینه فنی، بیش از ۵۰ درصد از خودروها اصلا برای معاینه فنی مراجعه نمی‌کنند. برخی عوامل دیگر مانند منابع غیرمتحرک شامل ساختمان‌ها، موتورخانه‌ها، کارخانه‌ها و آلایندگی‌های صنایع نیز مزید بر علت شده و توده‌ای ایجاد کرده‌اند که در فصل سرما سبب آلایندگی‌ها می‌شود.

پایداری استاندارد در ایران بررسی نمی‌شود

تاجیک با تاکید بر ناپایداری استاندارد در خودروهای داخلی خاطرنشان کرد: تولید داخل با یورو ۵ تولید می‌شود اما به دلیل شرایط بعد از تولید، این استاندارد پایداری لازم را ندارد. بعد از تولید، مراکز معاینه فنی مسوول هستند و تاکنون بررسی دقیقی صورت نگرفته که افت استاندارد از کجا ناشی می‌شود. در استاندارد اروپایی یورو ۵ و ۶، الزامی برای تست خودرو در کارکرد ۸۰ کیلومتر وجود دارد و خودرو را دوباره تست می‌کنند، اما در ایران این فرآیند انجام نمی‌شود.

وی با تاکید مجدد بر نقش کلیدی سوخت، اظهار کرد: نظر کارشناسی این است که سوخت حتما موثر است و علاوه بر آن دوام کیفی قطعات کنترل‌کننده و جاذب آلایندگی مانند کاتالیست و کنیستر نیز موثر است.

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