علت عقبماندن برخی برنامههای توسعهای تجدیدپذیر تشریح شد
معاون وزیر نیرو از برنامه دولت برای کاهش هزینه سرمایهگذاری خانوارها در احداث نیروگاههای خورشیدی خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محسن طرزطلب، در حاشیه دهمین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر، از آغاز عرضه سهام نیروگاههای تجدیدپذیر در بازار سرمایه خبر داد و گفت: نیروگاههایی که قرار است از طریق صندوق پروژه وارد بورس شوند، در مجموع ۵۰۰ مگاوات ظرفیت دارند و متوسط پیشرفت فیزیکی آنها اکنون حدود ۶۲ درصد است که تا زمان عرضه سهام، این رقم به بیش از ۶۵ درصد خواهد رسید.
وی افزود: از این میزان ظرفیت، حدود ۲۵۰ مگاوات هماکنون امکان اتصال به شبکه را دارد و بخشی از نیروگاهها نیز به شبکه سراسری متصل شدهاند. بر همین اساس، با هماهنگی سازمان بورس، سهام این نیروگاهها به گونهای عرضه خواهد شد که علاوه بر اشخاص حقوقی، مردم نیز بتوانند در آنها سرمایهگذاری کرده و از منافع حاصل از فروش برق در بورس انرژی بهرهمند شوند.
طرزطلب با بیان اینکه در مرحله نخست حدود ۵ همت پذیرهنویسی انجام خواهد شد، گفت: برآوردها نشان میدهد به دلیل قیمت تمامشده مناسب این پروژهها، استقبال مطلوبی از این عرضه صورت خواهد گرفت. اگر این مدل موفق باشد، صندوقهای پروژه مشابه نیز برای سایر نیروگاههای تجدیدپذیر ایجاد خواهد شد تا منابع مالی بیشتری از طریق مشارکت عمومی جذب شود.
وی تأکید کرد: سیاست ساتبا این است که پس از تکمیل پروژهها، به تدریج سهم دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شود و دولت از مالکیت مستقیم نیروگاهها خارج شود تا توسعه این صنعت با اتکا به سرمایهگذاری بخش خصوصی ادامه یابد.
معاون وزیر نیرو از برنامه دولت برای کاهش هزینه سرمایهگذاری خانوارها در احداث نیروگاههای خورشیدی خبر داد و اظهار کرد: در صورت تأمین منابع و اخذ مجوزهای قانونی، بخشی از منابع مالی در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت تا نرخ سود تسهیلات پرداختی به متقاضیان نصب سامانههای خورشیدی خانگی کاهش یابد و خانوارها با شرایط مناسبتری وارد این حوزه شوند.
وی همچنین از ارائه پیشنهاد اجرای برنامه توسعه ۱۰ هزار مگاواتی انرژیهای تجدیدپذیر به مراجع تصمیمگیر خبر داد و گفت: این پیشنهاد برای بررسی و تصمیمگیری به مسئولان ارشد کشور ارائه شده و ساتبا آمادگی کامل دارد پس از ابلاغ، اجرای آن را آغاز کند.
طرزطلب با اشاره به روند توسعه نیروگاههای بادی در کشور گفت: هماکنون بخشی از ظرفیت جدید نیروگاههای بادی وارد مدار شده و پروژههای متعددی نیز در حال اجرا است. برای یک نیروگاه ۵۰ مگاواتی تمام تجهیزات خریداری شده و عملیات نصب آن پس از مساعد شدن شرایط جوی تکمیل خواهد شد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، یک پروژه ۱۰۰ مگاواتی دیگر توسط بخش خصوصی در حال اجرا است و پروژهای به ظرفیت ۶۵۰ مگاوات نیز مراحل تأمین ارز را طی میکند. همچنین یک نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی دیگر نیز با مشارکت صندوق توسعه ملی در دست احداث قرار دارد.
مدیرعامل ساتبا با بیان اینکه بسیاری از پروژههای بادی سالها در مرحله مطالعه باقی مانده بودند، افزود: اکنون این طرحها وارد مرحله عملیاتی شدهاند و این موضوع گام مهمی در توسعه انرژی بادی کشور به شمار میرود.
طرزطلب اظهار داشت: هزینه سرمایهگذاری نیروگاههای بادی به حدود ۷۵۰ دلار به ازای هر کیلووات کاهش یافته، در حالی که پیشتر این رقم حدود هزار و ۲۵۰ دلار بود. کاهش هزینهها موجب افزایش جذابیت اقتصادی این پروژهها شده است.
وی افزود: منابعی که از محل صندوق توسعه ملی در این پروژهها هزینه میشود، پس از بهرهبرداری توسط سرمایهگذاران بازپرداخت خواهد شد و در نهایت مالکیت نیروگاهها به طور کامل به بخش خصوصی منتقل میشود.
معاون وزیر نیرو با تأکید بر مزیت نیروگاههای بادی گفت: ضریب تولید نیروگاههای بادی حدود ۲.۵ برابر نیروگاههای خورشیدی است و به همین دلیل توسعه این بخش با جدیت دنبال میشود.
وی در عین حال تأکید کرد: نباید انتظار داشت انرژیهای تجدیدپذیر به تنهایی ناترازی برق کشور را برطرف کنند، بلکه این منابع در کنار مدیریت مصرف، افزایش راندمان نیروگاههای موجود و سایر برنامههای توسعهای، به کاهش ناترازی شبکه برق کمک خواهند کرد.
مدیرعامل ساتبا از خرید ۵۰۰ مگاواتساعت سامانه ذخیرهساز انرژی خبر داد و گفت: با دستور رئیسجمهور و تأمین منابع مورد نیاز، قرارداد خرید این تجهیزات منعقد شده و پیشبینی میشود بین شهریور و مهرماه وارد کشور شود.
وی افزود: این تجهیزات در نیروگاههای تجدیدپذیر مورد استفاده قرار خواهد گرفت و علاوه بر آن، ساتبا برنامه دارد ذخیرهسازهای خانگی را نیز همراه با اینورتر و با قیمت مناسب در اختیار متقاضیان قرار دهد.
طرزطلب درباره علت عقبماندن برخی برنامههای توسعهای اظهار داشت: شرایط سال گذشته به دلیل جنگ، محدودیتهای اقتصادی و سایر رخدادها، شرایطی عادی نبود و بخشی از برنامهها تحت تأثیر این عوامل قرار گرفت.
وی با اشاره به استفاده از فناوریهای جدید در توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر گفت: تمام تجهیزات جدید شامل پنلها و اینورترها با فناوری روز دنیا تأمین میشوند و ساتبا تلاش میکند همزمان با ورود تجهیزات جدید، از آخرین فناوریهای موجود برای افزایشبهرهوری نیروگاههای تجدیدپذیر استفاده کند.