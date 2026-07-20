واریز مطالبات ۱۸۰ هزار گندمکار با عاملیت بانک کشاورزی/ ۳۲ درصد مطالبات گندمکاران تسویه شد

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، تا کنون بیش از ۵ میلیون و ۹۲۵ هزار تن گندم در قالب ۹۷۶ هزار و ۱۵۹ محموله از کشاورزان سراسر کشور خریداری شده است که بانک کشاورزی وظیفه عاملیت پرداخت وجوه آن را بر عهده دارد.

بر اساس این گزارش، ارزش کل گندم‌های تحویلی به سیلوها و مراکز ذخیره‌سازی تا این مقطع، بالغ بر ۲ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۶۹۱ میلیارد ریال برآورد شده که با احتساب واریزی‌های اخیر، تاکنون ۳۱.۸۳ درصد از کل مطالبات گندمکاران کشور تسویه شده است.

این گزارش می‌افزاید، بانک کشاورزی بانک با هدف اجرای تکالیف قانونی و برنامه‌های مصوب دولت در زمینه خرید تضمینی گندم، از ابتدای فصل برداشت تاکنون عملیات واریز وجوه را با حداکثر ظرفیت و به‌صورت مستمر انجام داده است. در این فرآیند، ۱۸۰ هزار و ۳۲ نفر از کشاورزان وجوه خود را از طریق شعب این بانک در سراسر کشور دریافت کرده‌اند و عملیات پرداخت برای سایر مبالغ نیز به محض تامین اعتبار و ارسال فایل‌ها از سوی مراجع ذی‌صلاح، بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

در بخش اجرایی این طرح ملی، ۱۰۲۵ مرکز خرید در پهنه جغرافیایی کشور فعال هستند که با هماهنگی‌های به‌عمل آمده، داده‌های مربوط به تحویل گندم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سامانه متمرکز منتقل می‌کنند.

بانک کشاورزی علاوه بر اجرای طرح اعتباری گندم، با بهره‌گیری از زیرساخت‌های نوین بانکداری الکترونیک و اولویت‌بخشی به واریز وجوه خرید تضمینی، تلاش کرده است تا فاصله زمانی میان تحویل محصول و دریافت وجه را به حداقل رسانده و از این طریق فشار نقدینگی بر تولیدکنندگان را کاهش دهد.

شایان ذکر است، مانده مطالبات گندمکاران در حال حاضر یک میلیون و ۹۸۹ هزار و ۶۴۶ میلیارد ریال است که بانک کشاورزی آمادگی کامل دارد به محض واریز وجوه توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، نسبت به واریز آنی و مستمر مبالغ به حساب ذینفعان اقدام کند.

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