اطلاعیه بانک مرکزی درباره گواهی امنیتی درگاههای پرداخت اینترنتی شاپرک
هیچگونه حمله سایبری به شرکت شاپرک یا زیرساختهای پرداخت کشور صورت نگرفته است.
به گزارش ایلنا؛ در ادامه اقدامات خصمانه رژیم جنایتکار آمریکا در حوزههای نظامی و سایبری، گواهینامه فنی-امنیتی شرکت شاپرک بدون هیچ اعلام قبلی از طرف تأمینکننده خارجی لغو شده است. این اقدام با هدف ایجاد اختلال در عملکرد درگاههای پرداخت اینترنتی انجام شده؛ با این وجود به هموطنان اطمینان داده میشود خدمات شرکت شاپرک هیچگونه اختلالی زیرساختی نداشته و با اتخاذ تدابیر جایگزین، خدمت رسانی طبق روال قبلی انجام میشود.
تیمهای فنی شرکت شاپرک و شبکه پرداخت کشور در تلاش هستند تا پیش از بروز اختلال در روال خدماتدهی، نسبت به اتخاذ تدابیر فنی جایگزین اقدام کنند؛ بنابراین هیچگونه نگرانی از این بابت وجود نداشته و روند خدماتدهی بدون وقفه ادامه خواهد داشت.
تاکید میشود، هیچگونه حمله سایبری به شرکت شاپرک یا زیرساختهای پرداخت کشور صورت نگرفته است.
خاطرنشان میسازد با وجود کارشکنیها و اقدامات خصمانه دشمن، شبکه پرداخت کشور تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات بی وقفه و با کیفیت برای آحاد مردم و فعالان اقتصادی به کار خواهد بست.
سایر اخبار تکمیلی از طریق روابط عمومی بانک مرکزی به مردم عزیز اطلاع رسانی خواهد شد.