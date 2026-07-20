بانک کشاورزی برگزار میکند:
دومین جشنواره «نقد سبز» با رویکرد «نقد منصفانه، پیشنهاد سازنده»
بانک کشاورزی در آستانه ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای تحلیلی جامعه رسانهای کشور و ارتقای کیفیت خدمترسانی به فعالان بخش کشاورزی و صنایع وابسته، دومین جشنواره «نقد سبز» را با شعار «نقد منصفانه، پیشنهاد سازنده» برگزار میکند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، هدف از برگزاری این رویداد، بهرهگیری از نگاه نقادانه و راهکارهای عملی خبرنگاران و نویسندگان اقتصادی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و در نهایت بهبود کیفیت خدمات بانکی در مسیر خدمترسانی هرچه بهتر به عموم مردم شریف ایران به ویژه فعالان حوزههای کشاورزی و صنایع غذایی و سایر بخشهای مولد است.
قالبها و محورهای فراخوان
در دومین جشنواره «نقد سبز»، آثار در قالبهای خبری و تحلیلی شامل «گزارش خبری»، «گزارش تحلیلی»، «یادداشت» و «مقاله» پذیرفته میشوند. همچنین نقدها و تحلیلهای دریافتی باید مبتنی بر پژوهش، انصاف و همراه با راهکارهای اجرایی باشند؛ بهگونهای که به رفع موانع تولید، تسهیل تأمین مالی، تقویت زنجیره ارزش و بهبود جریان نقدینگی در بخشهای مولد اقتصاد کمک کنند.
ارزیابی آثار بر اساس پنج شاخص اصلی انجام خواهد شد: «کیفیت و عمق محتوایی»، «نقد منصفانه و مستند»، «پیشنهادهای کاربردی و سازنده برای بهبود عملکرد بانک»، «رعایت نکات حرفهای و استانداردهای روزنامهنگاری» و «رعایت ضوابط شکلی و الزامات فنی جشنواره».
ضوابط و مهلت ارسال آثار
علاقهمندان به شرکت در این فراخوان میتوانند آثار خود را با رعایت استانداردهای فنی زیر تا پایان روز جمعه، ۹ مرداد ۱۴۰۵ به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند:
قالب: فایل Word (با قلم B Lotus و اندازه ۱۴)
محدودیت حجمی: حداکثر ۸۰۰ کلمه
نحوه ارسال: ارسال به نشانی الکترونیکی Rabet@agri-bank.com
پس از پایان مهلت ارسال، آثار دریافتی توسط هیأت داوران بررسی و به برترین آثار ارسالی، جوایزی اهدا خواهد شد.
شایان ذکر است، در نخستین دوره از جشنواره «نقد سبز» که سال گذشته برگزار شد، پس از بررسی آثار ارسالی به دبیرخانه این جشنواره، سه مقاله برتر، در آیین گرامیداشت روز خبرنگار معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.