تعهدات معوق نتیجه فروش خارج از ظرفیت بود/ هدف، صفر شدن تعهدات سامانه یکپارچه تا اسفند ۱۴۰۵ است

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی آقا طاهریان، معاون فروش و بازاریابی گروه خودروسازی سایپا، در نشست خبری با اصحاب رسانه که صبح امروز ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۵ در محل این شرکت برگزار شد، با تشریح وضعیت تعهدات این شرکت اظهار کرد: بخشی از مشکلات فعلی سایپا ناشی از تصمیمات سال‌های گذشته و ایجاد تعهداتی بوده که خارج از ظرفیت واقعی تولید شرکت شکل گرفته است.

وی با اشاره به عرضه خودرو در سامانه یکپارچه گفت: در سال ۱۴۰۲ بیش از یک میلیون و ۱۳۵ هزار دستگاه خودرو در این سامانه عرضه شد که بخشی از آن مربوط به اسفند ماه ۱۴۰۱ بود. از این تعداد، حدود ۴۹۱ هزار دستگاه مربوط به خودرو شاهین بود و همین موضوع حجم قابل توجهی از تعهدات را برای این محصول ایجاد کرد.

آقا طاهریان افزود: در مقطعی برای زمستان ۱۴۰۳ حدود ۳۶۳ هزار دستگاه شاهین اولویت‌بندی و به متقاضیان اختصاص داده شد، در حالی که ظرفیت تولید سایپا برای پاسخگویی به این میزان تعهد وجود نداشت.

وی ادامه داد: زمانی که سامانه به مشتری اولویت تحویل می‌دهد و مبلغی از منابع او بلوکه می‌شود، آن فرد عملاً مشتری شرکت محسوب می‌شود و سایپا موظف است برای انجام این تعهد برنامه‌ریزی کند.

تعهدات خارج از ظرفیت تولید برای ما مشکل‌ساز شد

معاون فروش سایپا با اشاره به ایجاد تعهدات خارج از سامانه نیز گفت: برای نمونه در مهرماه ۱۴۰۲ حدود ۱۲ هزار دستگاه شاهین CVT با دریافت حدود ۲۹۰ میلیون تومان از مشتریان فروخته شد، اما ظرفیت تولید این خودرو در آن مقطع پاسخگوی این حجم از تعهد نبود.

وی تصریح کرد: انجام این تعهدات در شرایط فعلی علاوه بر تأمین منابع بیشتر برای تولید، نیازمند پرداخت جریمه تأخیر نیز هست. مجموع این شرایط باعث شد جریمه‌های سنگینی به سایپا تحمیل شود که برآورد آن حدود چهار تا پنج همت است.

آقا طاهریان با بیان اینکه این موضوع فشار زیادی به جریان نقدینگی شرکت وارد کرده است، گفت: شرکتی که با زیان انباشته، قیمت‌گذاری دستوری و تعهدات مازاد بر ظرفیت مواجه است، طبیعتاً با مشکلات مالی روبه‌رو خواهد شد و این شرایط بر منابع سال‌های آینده نیز اثر می‌گذارد.

پیش‌فروش نباید ابزار تأمین نقدینگی باشد

معاون فروش و بازاریابی سایپا با اشاره به سیاست‌های مدیریتی جدید این شرکت برای اصلاح روند فروش اظهار کرد: سؤال این بود که آیا باید مسیر گذشته ادامه پیدا کند و دوباره پیش‌فروش‌هایی بیش از ظرفیت تولید انجام شود یا اینکه اصلاحات اساسی صورت گیرد.

وی افزود: به عنوان یک کارشناس فروش معتقدم پیش‌فروش در صنعت خودرو آسیب‌زاست و نباید به ابزاری برای جبران مشکلات نقدینگی تبدیل شود، چراکه در این صورت مشکلات امروز به آینده منتقل خواهد شد.

آقا طاهریان تأکید کرد: مسیر صحیح صنعت خودرو، حرکت به سمت فروش‌های فوری و فوق‌العاده است و پیش‌فروش باید سهم محدودی داشته باشد و فقط بر اساس ظرفیت واقعی تولید انجام شود.

وی با اشاره به روند کاهش تعهدات جدید گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۶۸ هزار و ۵۸۵ دستگاه خودرو برای سال بعد پیش‌فروش شد، اما در سال ۱۴۰۳ این عدد به حدود ۱۳۳ هزار دستگاه کاهش یافت. همچنین در سال ۱۴۰۴ با وجود نیاز بالای شرکت به نقدینگی، اجازه داده نشد فروش خارج از ظرفیت انجام شود و تنها حدود ۸۸ هزار دستگاه تعهد ایجاد شد. در سال جاری نیز تاکنون حدود ۱۸ هزار دستگاه برای سال ۱۴۰۶ تعهد شده است.

نیاز سایپا به ۳۰۰ همت نقدینگی در سال ۱۴۰۵

معاون فروش سایپا با اشاره به نیاز مالی این شرکت اظهار کرد: برای مدیریت زنجیره تأمین، ساماندهی منابع بانکی، تحویل تعهدات مشتریان و پرداخت جریمه‌های تأخیر، سایپا در سال ۱۴۰۵ به حدود ۳۰۰ همت نقدینگی نیاز داشت.

وی افزود: با وجود این شرایط، شرکت تصمیم گرفت برای تأمین منابع، دوباره از طریق پیش‌فروش خارج از ظرفیت به مردم فشار وارد نکند.

آقا طاهریان همچنین از همکاری کارکنان سایپا برای عبور از شرایط موجود قدردانی کرد و گفت: کارکنان شرکت در برخی موارد پذیرفتند بخشی از مطالبات و حواله‌های خود را با تأخیر دریافت کنند تا اولویت اصلی، انجام تعهدات مشتریان باشد.

تحویل خودروهای ناقص فقط با رضایت مشتری

وی درباره انتشار تصاویر مربوط به تحویل خودروهای ناقص اظهار کرد: موضوع مطرح‌شده مربوط به قطعه مولتی‌مدیا در خودروی کوییک بود و ارتباطی با قطعات ایمنی خودرو نداشت.

آقا طاهریان گفت: در آن مورد، مشتری به دلیل شرایط خاص و نیاز فوری درخواست تحویل خودرو داشت و سایپا اعلام کرد نصب قطعه در نمایندگی انجام شود، اما خودرو بدون مراجعه به نمایندگی به فرد دیگری فروخته شد و سپس تصاویر آن منتشر شد.

وی تأکید کرد: سایپا به هیچ عنوان خودروی دارای نقص ایمنی را بدون رضایت مشتری تحویل نمی‌دهد. برخی مشتریان شاهین نیز اعلام کرده‌اند که حاضرند خودرو را بدون برخی تجهیزات تحویل گرفته و برای نصب قطعه بعداً به نمایندگی مراجعه کنند که برای این افراد نیز هماهنگی لازم انجام شده است.

افزایش تولید و کاهش تعهدات معوق

معاون فروش سایپا با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر تولید گفت: تولید شرکت از ابتدای اسفندماه سال گذشته تا اردیبهشت‌ماه امسال تحت تأثیر شرایط موجود قرار گرفت، زیرا آثار این شرایط فقط به زمان درگیری محدود نمی‌شود و زنجیره تأمین، مواد اولیه، حمل‌ونقل و فعالیت قطعه‌سازان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: با وجود این مشکلات، تولید سایپا در خردادماه نسبت به ماه قبل ۳۱ درصد افزایش یافت و نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز رشد تولید ثبت شد.

آقا طاهریان درباره تولید شاهین گفت: تولید روزانه این خودرو در روزهای اخیر به طور میانگین بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ دستگاه بوده و در برخی روزها به حدود ۲۰۰ دستگاه نیز رسیده است. با تکمیل تأمین قطعات، ظرفیت تولید افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: عمق تأخیر محصولات سایپا از حدود ۱۲ ماه به پنج ماه کاهش یافته و بخش عمده تعهدات شاهین نیز در حال انجام است.

برنامه سایپا برای پایان تعهدات سامانه یکپارچه

معاون فروش سایپا گفت: تا زمانی که اطمینان نداشته باشیم امکان تحویل خودرو در بازه زمانی مشخص وجود دارد، برای مشتری فراخوان تکمیل وجه ارسال نمی‌کنیم، زیرا هدف این است که مشتری پس از پرداخت وجه، خودرو را در زمان تعیین‌شده دریافت کند.

وی افزود: اگر شرایط طبق برنامه پیش برود، سایپا قصد دارد تا اسفندماه ۱۴۰۵ تعهدات سامانه یکپارچه را به صفر برساند.

آقا طاهریان تأکید کرد: فروش‌های آینده باید متناسب با ظرفیت تولید باشد و خودروهایی که دارای تعهد معوق هستند، در برنامه فروش جدید قرار نخواهند گرفت.

تأمین قطعات و همکاری با کروز

وی درباره همکاری سایپا با شرکت کروز اظهار کرد: این همکاری با هدف بهبود تأمین قطعات انجام شده و بخشی از تأمین مالی آن از طریق منابع نقدی و بخشی از طریق اوراق مالی خواهد بود.

معاون فروش سایپا افزود: شرکت کروز متعهد شده تأمین قطعات سه محصول سایپا را آغاز کند که این موضوع به افزایش تولید و کاهش خودروهای ناقص کمک خواهد کرد.

وی تأکید کرد: خودروهایی که در کف کارخانه قرار دارند، پس از تکمیل قطعات، مراحل فاکتور، شماره‌گذاری و تحویل را طی می‌کنند و هیچ خودروی دارای ایراد نباید از شرکت خارج شود.

قیمت‌های جدید شامل تعهدات قبلی نمی‌شود

آقا طاهریان درباره افزایش قیمت خودرو گفت: قیمت‌های جدید فقط شامل مشتریانی می‌شود که پس از اعلام قیمت‌ها اقدام به تکمیل وجه کرده‌اند.

وی تأکید کرد: مشتریانی که پیش از تیرماه تکمیل وجه کرده‌اند، مشمول افزایش قیمت نخواهند شد.

وضعیت واردات و توسعه محصولات جدید

معاون فروش سایپا درباره خودروهای وارداتی گفت: یکی از نقاط قوت سایپا در این بخش، نداشتن تعهد معوق است. خودروهای وارداتی پس از ورود به کشور، انجام فرآیندهای قانونی و اطمینان از شرایط تحویل، عرضه می‌شوند.

وی افزود: در آخرین عرضه چانگان حدود ۷۲۰۰ نفر حساب وکالتی ایجاد کردند و برنامه تخصیص حدود ۱۰ هزار دستگاه انجام شده است.

آقا طاهریان همچنین از توسعه محصولات جدید خبر داد و گفت: گروه سایپا سال گذشته بیش از ۱۴ محصول جدید در بخش سواری و تجاری معرفی کرد و این روند ادامه خواهد داشت. نخستین خودروی پلاگین هیبرید تولید داخل کشور نیز توسط گروه سایپا تولید و به زودی رونمایی خواهد شد.

وی درباره خودرو آریا نیز اظهار کرد: این محصول با موتور ۲۰۰۰ سی‌سی تنفس طبیعی، امکانات به‌روز و طراحی متفاوت، یکی از کامل‌ترین خودروهای تولید داخل خواهد بود.

معاون فروش و بازاریابی سایپا در پایان تأکید کرد: هدف شرکت افزایش پیش‌فروش نیست، بلکه مدیریت تعهدات موجود و استفاده صحیح از منابع است. اگر دوباره فروش بیش از ظرفیت انجام شود، مشکلات گذشته تکرار خواهد شد و به همین دلیل سیاست سایپا، حرکت به سمت فروش‌های متناسب با توان واقعی تولید پس از رسیدن به شرایط پایدار است.

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