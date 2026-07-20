به گزارش خبرنگار ایلنا، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز (دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵) در جلسه بررسی وضعیت ارتباطی استان اردبیل که با حضور استاندار و مدیران این استان در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، با گرامیداشت نام و یاد رهبر شهید و شهدای جنگ تحمیلی اخیر، گفت: مقرر بود که پس از حضور در استان‌ها و بازدید از آنها، سلسله نشست‌هایی را با حضور استانداران و مدیران استان‌ها با عنوان "دوشنبه با استانداران" داشته باشیم.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط حاکم بر کشور، این برنامه به تعویق افتاد، ولی امروز بعد از چند ماه، اولین جلسه "دوشنبه با استانداران" را با حضور استاندار اردبیل داریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد وضعیت ارتباطی استان اردبیل گفت: جایگاه استان اردبیل در توسعه فیبر نوری رشد ۶ رتبه‌ای را در میان استان‌ها دارد و در بحث پوشش فیبر نوری، رشد این استان رتبه دوم را داراست.

هاشمی ادامه داد: اردبیل در بحث رشد پوشش فیبر نوری در جایگاه دوم در میان سایر استان‌ها ایستاده که قابل تقدیر است و نشان می‌دهد که تعامل خوبی بین دستگاه‌های این استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه یکی از موانع توسعه فیبر نوری در کشور، عدم همکاری موثر شهرداری‌ها برای انجام عملیات حفاری است، گفت: در رشد پوشش فیبر نوری در یکسال گذشته، استان اردبیل در رتبه دوم قرار دارد که به دلیل پیگیری همکاران است. امیدواریم این مسیر ادامه یابد و پوشش صددرصدی را در استان اردبیل شاهد باشیم.

سرعت اینترنت در صدر شکایات قرار دارد

در ادامه، حمید فتاحی، قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز گزارشی از پروژه فیبر نوری در اردبیل داد.

وی گفت: ۵۰ درصد پوشش فیبر نوری را در سطح استان داریم که رتبه این استان در پوشش فیبر نوری ۱۷ است که در دو سال گذشته و از ابتدای دولت چهارهم، این رتبه ۶ رتبه بهبود یافته است. در حال حاضر میزان اتصال کاربران به شبکه فیبر نوری در استان اردبیل ۱۹ هزار و ۵۰۸ کاربر بوده است.

وی ادامه داد: آمار سامانه ۱۹۵ که سامانه اعلام شکایات است، نشان می‌دهد سرعت اینترنت، تاخیر در نصب و... ازجمله شکایات به این سامانه بوده است.

قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه ۹۷ درصد شکایات رسیدگی شده است، گفت: در حال حاضر ۶ سایت ۵G در استان نصب شده است. اما سهم میزان ترافیک این استان ازآنجا که میزان مصرف در سایر استان‌ها بیشتر بوده، نسبت به کل کشور کاهشی بوده است.

فتاحی افزود: استان اردبیل با ۲۳ درصد پوشش فیبر نوری در یکسال گذشته در رتبه دوم بین استان‌های کشور قرار دارد.

ایجاد مرکز داده، فرصت جدیدی برای توسعه اقتصاد دیجیتال اردبیل

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه به برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های دیجیتال استان اردبیل اشاره کرد و گفت: ایجاد مرکز داده در اردبیل به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد و موقعیت جغرافیایی استان و همجواری با جمهوری آذربایجان، ظرفیت مناسبی برای تبدیل شدن به یکی از مسیرهای ترانزیت داده در منطقه ایجاد کرده است.

هاشمی به موازی‌کاری دستگاه‌ها برای تهیه نقشه اشاره کرد و گفت: لازم است با توجه به کمبود منابع و نیازهای فزاینده، این موازی‌کاری‌ها به حداقل ممکن برسد. هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و استفاده بهینه از منابع موجود، بهره‌وری پروژه‌های ارتباطی را افزایش می‌دهد و زمینه اجرای سریع‌تر طرح‌های توسعه‌ای را فراهم می‌کند.

تبدیل سرعین به شهر هوشمند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه‌های هوشمندسازی در اردبیل گفت: با تدوین برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده و همکاری دستگاه‌های اجرایی، سرعین می‌تواند به یکی از نمونه‌های موفق شهر هوشمند در کشور تبدیل شود.

وی بر تسریع در تکمیل پروژه فیبر نوری شهرستان پارس‌آباد، توسعه کدپستی اماکن، تأمین برق پایدار سایت‌های ارتباطی، رفع موانع صدور مجوزهای مورد نیاز و تسهیل اجرای پروژه‌های ارتباطی تأکید کرد و گفت: رفع این موانع، زمینه ارائه خدمات ارتباطی باکیفیت‌تر، پایدارتر و گسترده‌تر را برای مردم استان فراهم خواهد کرد.

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