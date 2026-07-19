در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
دولت در تعیین کریدورهای پشتیبان غفلت کرد/ هشدار دادیم، جدی نگرفتند!
رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: انتظار میرفت دولت با فعال کردن دیپلماسی اقتصادی، توسعه زیرساختهای مرزی، افزایش ظرفیت گیتهای گمرکی و مذاکره جدیتر با کشورهای همسایه از جمله پاکستان، ترکیه و افغانستان، مسیرهای جایگزین را آماده کند، اما تصور بر این بود که شرایط به سمت ثبات و مذاکره پیش میرود و همین موضوع باعث غفلت از تقویت کریدورهای جایگزین شد.
محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به شرایط منطقه و ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی برای مدیریت شرایط جنگی، اظهار داشت: پیشتر اعلام کرده بودیم که نشانههای آغاز یک جنگ جدید نمایان شده و به نظر میرسد آتشبس و تفاهمات گذشته به تدریج کارایی خود را از دست دادهاند. در چنین شرایطی، دولت و تمامی دستگاههای اجرایی باید متناسب با شرایط جنگی عمل کنند.
وی افزود: امروز همه وزارتخانهها، استانداران و مجموعه دولت باید آرایش جنگی به خود بگیرند، چراکه نوع تصمیمگیری، مدیریت و حضور میدانی در شرایط جنگی با شرایط عادی متفاوت است. کشور دیگر در وضعیت عادی قرار ندارد و نحوه ارائه خدمات نیز باید متناسب با این شرایط تغییر کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مردم همزمان با تبعات جنگ با مشکلات اقتصادی نیز مواجه هستند، گفت: تورم، گرانی، بیکاری و قطعی برق فشار مضاعفی را به جامعه وارد کرده است. در چنین وضعیتی هر تصمیم یا رفتاری که موجب افزایش نگرانی و نارضایتی مردم شود، عملاً به زیان کشور خواهد بود. بنابراین همه دستگاهها باید در تصمیمگیریها، تعامل با مردم و ارائه خدمات، رویکرد حمایتی داشته باشند.
رضاییکوچی ادامه داد: طبیعی است که در شرایط فعلی درآمدهای دولت نیز کاهش پیدا کند، زیرا هم درآمدهای نفتی کاهش یافته و هم با رکود اقتصادی، درآمدهای مالیاتی افت میکند. از سوی دیگر، زمانی که برق صنایع قطع میشود، نمیتوان انتظار رشد تولید و افزایش درآمدهای مالیاتی را داشت. بنابراین نباید فشارهای مضاعف دیگری به مردم و فعالان اقتصادی وارد شود.
وی با اشاره به عملکرد بخش حملونقل در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: خوشبختانه در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی عملکرد قابل قبولی شاهد بودیم. کالاها به موقع از بنادر ترخیص، حمل و به بازار عرضه شدند و مردم کمبودی در فروشگاهها احساس نکردند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد دولت درباره غفلت از تعیین کریدورهای پشتیبان و جایگزین تامین کالاهای اساسی تاکید کرد: بلافاصله بعد از زمان جنگ رمضان، هشدار دادم که احتمال درگیری دوباره و محاصره دریایی وجود دارد و باید برای تأمین کالا، کریدورهای جایگزین تعریف و تقویت شوند، اما این موضوع مورد توجه جدی قرار نگرفت.
وی افزود: پس از امضای توافق، فرصت مناسبی برای توسعه مسیرهای جایگزین وجود داشت، اما از این فرصت استفاده نشد. در حالی که حدود ۸۰ درصد کالاهای وارداتی کشور از بنادر جنوبی وارد میشود، باید کریدورهای شمال، شمالغرب و مرزهای زمینی کشور تقویت میشد.
رضاییکوچی ادامه داد: انتظار میرفت دولت با فعال کردن دیپلماسی اقتصادی، توسعه زیرساختهای مرزی، افزایش ظرفیت گیتهای گمرکی و مذاکره جدیتر با کشورهای همسایه از جمله پاکستان، ترکیه و افغانستان، مسیرهای جایگزین را آماده کند، اما تصور بر این بود که شرایط به سمت ثبات و مذاکره پیش میرود و همین موضوع باعث غفلت از تقویت کریدورهای جایگزین شد.
وی تأکید کرد: این موضوع یکی از ایرادهای جدی به عملکرد دستگاه اجرایی است. حتی در جلسه وبیناری مجلس نیز به رئیسجمهور تذکر دادم که کریدورهای شمال و شمالغرب کشور هرچه سریعتر فعال شوند، اما این اقدام انجام نشد. البته هنوز هم دیر نشده و باید با سرعت بیشتری برای فعالسازی این مسیرها اقدام کرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره حملات به شبکه ریلی، پلها و زیرساختهای حملونقل نیز گفت: در شرایط جنگی باید برای هر مسیر، جایگزین تعریف شود. لازم است هم در بخش جادهای و هم در بخش ریلی کریدورهای جایگزین وجود داشته باشد تا در صورت آسیب دیدن زیرساختها، روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی مختل نشود.
وی افزود: انتظار این بود که در فاصله ایجادشده، ذخایر راهبردی کشور تکمیل و زیرساختهای لازم برای شرایط بحرانی فراهم شود، اما چنین آمادگیای به میزان مورد انتظار ایجاد نشد و برخی دستگاهها تصور کردند شرایط به حالت عادی بازگشته است.
رضاییکوچی با اشاره به تحولات سیاسی و بینالمللی نیز گفت: در این مدت هیچ بخشی از منابع بلوکهشده ایران آزاد نشد و از ابتدا نیز قابل پیشبینی بود که آمریکا از روند مذاکرات و توافقات برای خرید زمان استفاده میکند. متأسفانه ما از این فرصت به شکل مطلوب برای تقویت زیرساختها و افزایش تابآوری کشور استفاده نکردیم.