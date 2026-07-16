کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «چرا حمایت از کسب‌وکارها در زمان جنگ کافی و جامع نبود و منجر به تعدیل نیروی شدید شد؟» گفت: چارچوب حمایت از کسب‌وکارها مشخص است، بدین ترتیب که بعد از آغاز جنگ، شکرای عالی امنیت ملی(شعام) بلافاصله و البته به‌موقع، یکسری تمهیداتی در حوزه اقتصادی دید.

محرمانگی تسهیلات حمایتی کسب‌وکارها مانع از اطلاع‌رسانی شد

قائم‌مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مورد جزئیات این حمایت‌ها، گفت: شعام ۱۰۶ مصوبه تنها در حوزه حمایت از کسب و کارها در فاصله بسیار کوتاهی‌ بعد از جنگ تصویب کرده که جای تشکر هم دارد، اما متاسفانه ازآنجا که این مصوبات، همه بسیار محرمانه است، تا این مصوبات به دستگاه مربوطه ابلاغ شود و دستگاه‌های مربوطه این مصوبات را تبدیل به بخشنامه کرده و سپس برای اجرای آنها، سامانه‌های خود را آپدیت کنند، فرایندی زمان‌بر را طی کرده‌اند.

کاشفی افزود: بنابراین این فرایند طولانی شده است. از طرفی، تقریباً آخرین مهلتی که برای اجرای این مصوبات حمایتی بوده، اواخر خرداد بود که عملاً به دلیل فرایند طولانی و عدم اطلاع‌رسانی اصلا این بخشنامه‌ها به خیلی از استان‌های کشور نرسیده و این تسهیلات حمایتی نتوانسته تاثیر زیادی بر کسب‌وکارها بگذارد.

رضایت ۱۰ درصدی کسب‌وکارها از ۱۰۶ مصوبه حمایتی

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پاسخ به این سوال که کدامیک از این ۱۰۶ مصوبه حمایتی بیشترین اجرا را در طول جنگ داشت؟ گفت: طبق یک نظرسنجی که از کسب‌وکارها انجام شد، رضایت کسب‌وکارها از اجرای ۱۰۶ حکم حمایتی تقریباً زیر ۱۰ درصد بود که آن ۱۰ درصد نیز عمدتاً در حوزه گمرک بود.

کاشفی، دلیل آن را بازگشایی سریع گمرکات و خروج کالاها از آنها دانست و گفت: گمرکات در طول جنگ، باز و همه کالاها خارج شد.

مهلت اجرای مصوبات حمایتی تمدید شود

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، دلیل رضایت کم از تسهیلات حمایتی کسب‌وکارها را اینگونه تشریح کرد: اولاً این تسهیلات دیر اطلاع‌رسانی شده و دوماً ما هنوز از شرایط اضطرار خارج نشده‌ایم و معلوم نیست آینده هم به چه شکل خواهد شد.

کاشفی ادامه داد: درخواست ما از شعام این است که مهلت اجرای عین مصوبات را به دلیل اینکه روی آنها کار کارشناسی شده، حداقل تا پایان سال تمدید کنند تا این سیاست‌ها بتواند جاری و از آنها استفاده شود تا کشور به شرایط ثبات برسد و از این مسیر بتوانیم عبور کنیم.

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