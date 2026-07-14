توسعه پوشش ارتباطی ایرانسل در چهارمحال و بختیاری
ایرانسل، با راهاندازی سایت جدید ارتباطی روستایی در استان چهارمحال و بختیاری، امکان دسترسی ساکنان روستاهای جدید به اینترنت پرسرعت را فراهم کرد.
به گزارش ایلنا از روابطعمومی ایرانسل، آیین افتتاح طرحهای ارتباطی روستایی ایرانسل، سهشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵، با حضور مهندس جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری و معاونان وی، دکتر محمد حاتمیزاده معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات، دکتر مصطفی مافی رئیس پارک فناوریاطلاعات و ارتباطات، دکتر احسان براتی مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مرکزی، مهندس مرتضی بلالی دهکردی سرپرست دفتر توسعه خدمات عمومی اجباری و امور استانها، مهندس بهنام امانی بنی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری، مدیر ارشد منطقه مرکزی ایرانسل و جمعی از مدیران و مسئولان اجرایی، در قالب جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان و سومین نشست شورای راهبری هوش مصنوعی در استانداری چهارمحال و بختیاری، به صورت آنلاین برگزار شد.
در این مراسم، سایت ارتباطی روستایی ایرانسل برای پوشش روستاهای کلواری و قلعه سمه در بخش منج شهرستان لردگان چهارمحال و بختیاری، به صورت آنلاین و با حضور بخشدار لردگان، توسط استاندار چهارمحال و بختیاری افتتاح شد.
با راهاندازی این سایت، ۵۹ خانوار و ۲۸۲ نفر جمعیت، تحت پوشش شبکه ارتباطی ایرانسل قرار گرفتهاند و امکان بهرهمندی از خدمات ارتباطی باکیفیت، اینترنت همراه، آموزش مجازی، خدمات دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیکی و سایر خدمات مبتنی بر اینترنت، با هدف کاهش شکاف دیجیتال و تحقق عدالت ارتباطی، برای ساکنان این مناطق فراهم شده است.
این سایت جدید ارتباطی روستایی در مجموع با اعتباری بالغ بر ۱۰۵ میلیارد ریال از محل طرح توسعه روستایی وزارت ارتباطات (USO)، راهاندازی شد.
ایرانسل، با هدف توسعه بیش از پیش زیرساختهای ارتباطی و افزایش پوشش اینترنت پر سرعت، بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار داده که این آمار در شهرهای بزرگ ۱۰۰ درصد و در شهرهای دیگر نیز نزدیک به این میزان است.
اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، برای تکمیل پوشش ارتباطی کشور، علاوه بر روستاهایی که بر اساس برنامهریزی هدفمند، تحت پوشش قرار میدهد، پروژه بزرگ USO (خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوریاطلاعات) را در شهرها و روستاهای ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات، پیش برده و با نصب و راهاندازی یا ارتقای تکنولوژی سایتهای ارتباطی، روستاهای بالای ۲۰ خانواری را که طبق برنامه وزارت ارتباطات به ایرانسل واگذار شدهاند، تحت پوشش اینترنت پرسرعت تلفنهمراه، قرار داده است.