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اطلاعیه اعمال محدودیت و قطعی‌های احتمالی برق در شهر تهران

اطلاعیه اعمال محدودیت و قطعی‌های احتمالی برق در شهر تهران
کد خبر : 1813318
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شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، اعمال محدودیت و قطعی‌های احتمالی شهر تهران اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا،  روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع مشترکان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و شهروندان تهرانی می‌رساند: با توجه به افزایش دمای هوا و افزایش قابل توجه بار مصرفی شهر تهران، از تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ محدودیت‌هایی به صورت پراکنده در راستای کنترل پایداری شبکه شهر تهران اعمال خواهد شد و در همین راستا کسب اطلاعات از زمان محدودیت‌ها به روش‌های ذیل امکان‌پذیر است: 

۱. مراجعه به سامانه هوشمند فوریت‌های شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به نشانی www. tbtb. ir بخش اطلاع‌رسانی خاموشی

۲. مراجعه به وب سایت «برق من» و یا نصب و استفاده از اپلیکیشن «برق من» 

۳. تماس با دستیار صوتی هوش مصنوعی سامانه ۱۲۱ از طریق شماره گیری تلفن ۱۲۱ و شماره گیری عدد ۴ پس از پردازش اطلاعات

۴. استفاده از کد دستوری #۱۲۱*۵۰۰*

۵. اطلاع‌رسانی از طریق پیامک به مدیران ساختمان‌ها برای آگاهی به ساکنان

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ضمن قدردانی از صبر و بردباری و همراهی همیشگی مشترکان خود از تمامی شهروندان تهرانی درخواست دارد با حداکثر صرفه جویی در مصرف برق ما را در بهبود خدمات و وابسته در توزیع انرژی یاری کنند. 

 

 

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