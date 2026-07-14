به گزارش ایلنا، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع مشترکان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و شهروندان تهرانی می‌رساند: با توجه به افزایش دمای هوا و افزایش قابل توجه بار مصرفی شهر تهران، از تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ محدودیت‌هایی به صورت پراکنده در راستای کنترل پایداری شبکه شهر تهران اعمال خواهد شد و در همین راستا کسب اطلاعات از زمان محدودیت‌ها به روش‌های ذیل امکان‌پذیر است:

۱. مراجعه به سامانه هوشمند فوریت‌های شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به نشانی www. tbtb. ir بخش اطلاع‌رسانی خاموشی

۲. مراجعه به وب سایت «برق من» و یا نصب و استفاده از اپلیکیشن «برق من»

۳. تماس با دستیار صوتی هوش مصنوعی سامانه ۱۲۱ از طریق شماره گیری تلفن ۱۲۱ و شماره گیری عدد ۴ پس از پردازش اطلاعات

۴. استفاده از کد دستوری #۱۲۱*۵۰۰*

۵. اطلاع‌رسانی از طریق پیامک به مدیران ساختمان‌ها برای آگاهی به ساکنان

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ضمن قدردانی از صبر و بردباری و همراهی همیشگی مشترکان خود از تمامی شهروندان تهرانی درخواست دارد با حداکثر صرفه جویی در مصرف برق ما را در بهبود خدمات و وابسته در توزیع انرژی یاری کنند.

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