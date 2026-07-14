به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور امروز (سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵) در یکصد و سومین نشست کمیته حمایت از کسب و ‌کار که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، گفت: هرچند رهبر شهید مانند همه انسان‌‌ها می‌بایست لاجرم روزی از دنیا بروند ولی ایشان در پرتو این شهادت جاودانه شدند. ایشان شهادت را از خدا می‌خواستند و وجود ایشان با شهادت جاودانه شد.

وی ادامه داد: این شهادت، حیات جدید و خون تازه‌ای به پیکر انقلاب اسلامی در دنیای اسلام و ایران دمید.

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری با بیان اینکه همان‌طور که رهبر فرموده بودند اگر اتفاقی برای رهبر یا ملت بیفتد، مردم مبعوث می‌شوند، گفت: حضور گسترده مردم طی بیش از ۴ ماه در میادین و مراسم وداع و تشییع رهبر شهید را چیزی جز کلمه "بعثت" نمی‌تواند توصیف کند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: اثبات جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در دیوان‌های بین‌المللی سخت است، اما رئیس‌جمهور آمریکا و مقامات رژیم صهیونیستی، خود اقرار به این جنایات کردند و حتی ایران را تهدید هسته‌ای کردند و موازین حقوق و منشور سازمان ملل را یکجا زیر پا گذاشتند که مصداق جرم بین‌الملل است و مرتکب انواع جنایات جنگی اعم از کشتن کودکان، زنان و مردم بی‌گناه، حمله به زیرساخت‌های آب و برق شدند و انواع نقض حقوق و میثاق‌های بین‌المللی را انجام دادند.

وی با تاکید بر ثبت شکایت در دیوان جنگ ایران و آمریکا، گفت: پیگیری حقوقی این جنایات را انجام دادیم و به خونخواهی رهبر و تمام مظلومانی که شهید شدند، اقامه دعوی خواهیم کرد، ولی مهم‌تر از آن، حضور مردم در میدان است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: دشمن خواب فروپاشی نظام در ۳ روز و قحطی را دیده بود که با فداکاری نیروهای مسلح و در میدان بودن دولت و مردم، به واقعیت نپیوست.

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری ادامه داد: تامین و تدارک آب، برق، گاز و انرژی کشور در وضعیت محاصره و تحریم کار ساده‌ای نبود و تامین مالی آن بسیار سخت بود، ولی دکتر پزشکیان ۲۴ ساعته مردانه در صحنه بودند و در بدترین شرایط در وزارتخانه‌ها حضور داشتند و الان هم هستند.

وی گفت: به دیپلمات‌های کشورمان تعظیم می‌کنم که برای دفع شر، آبروی خود را به کف گرفتند و در میدان مذاکرات قدم گذاشتند. آنها در میدان جنگ دیپلماتیک گام به گام و سینه‌خیز روی موانع حقوقی پیش می‌روند.

وی اظهار امیدواری کرد که وحدت و انسجام بیش از پیش محکم شود، همان‌طور که با لطف خدا و با کارآمدی نظام سیاسی، ما دچار خلا رهبری نشدیم و فرزند ایشان در کوتاه‌ترین زمان جایگزین شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری خاطرنشان کرد: باید مصمم‌تر از گذشته در میدان باشیم. ایران بارها در طول تاریخ از میان خاکستر، ققنوس‌وار پر کشیده است. امیدواریم خدا سایه عنایت و امداد خود را بدرقه راه مردم و خدمتگزاران بگرداند.

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