معاون حقوقی رئیسجمهور در کمیته حمایت از کسب و کار:
به خونخواهی رهبر و تمام شهدا اقامه دعوی میکنیم
معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر به خونخواهی رهبر و تمام شهدا در مجامع حقوقی بینالمللی اقامه دعوی میکنیم، گفت: اثبات جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در دیوانهای بینالمللی سخت است، اما رئیسجمهور آمریکا و مقامات رژیم صهیونیستی، خود اقرار به این جنایات کردند و حتی ایران را تهدید هستهای کردند و موازین حقوق و منشور سازمان ملل را یکجا زیر پا گذاشتند که مصداق جرم بینالملل است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور امروز (سهشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵) در یکصد و سومین نشست کمیته حمایت از کسب و کار که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، گفت: هرچند رهبر شهید مانند همه انسانها میبایست لاجرم روزی از دنیا بروند ولی ایشان در پرتو این شهادت جاودانه شدند. ایشان شهادت را از خدا میخواستند و وجود ایشان با شهادت جاودانه شد.
وی ادامه داد: این شهادت، حیات جدید و خون تازهای به پیکر انقلاب اسلامی در دنیای اسلام و ایران دمید.
حجتالاسلام والمسلمین انصاری با بیان اینکه همانطور که رهبر فرموده بودند اگر اتفاقی برای رهبر یا ملت بیفتد، مردم مبعوث میشوند، گفت: حضور گسترده مردم طی بیش از ۴ ماه در میادین و مراسم وداع و تشییع رهبر شهید را چیزی جز کلمه "بعثت" نمیتواند توصیف کند.
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: اثبات جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در دیوانهای بینالمللی سخت است، اما رئیسجمهور آمریکا و مقامات رژیم صهیونیستی، خود اقرار به این جنایات کردند و حتی ایران را تهدید هستهای کردند و موازین حقوق و منشور سازمان ملل را یکجا زیر پا گذاشتند که مصداق جرم بینالملل است و مرتکب انواع جنایات جنگی اعم از کشتن کودکان، زنان و مردم بیگناه، حمله به زیرساختهای آب و برق شدند و انواع نقض حقوق و میثاقهای بینالمللی را انجام دادند.
وی با تاکید بر ثبت شکایت در دیوان جنگ ایران و آمریکا، گفت: پیگیری حقوقی این جنایات را انجام دادیم و به خونخواهی رهبر و تمام مظلومانی که شهید شدند، اقامه دعوی خواهیم کرد، ولی مهمتر از آن، حضور مردم در میدان است.
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: دشمن خواب فروپاشی نظام در ۳ روز و قحطی را دیده بود که با فداکاری نیروهای مسلح و در میدان بودن دولت و مردم، به واقعیت نپیوست.
حجتالاسلام والمسلمین انصاری ادامه داد: تامین و تدارک آب، برق، گاز و انرژی کشور در وضعیت محاصره و تحریم کار سادهای نبود و تامین مالی آن بسیار سخت بود، ولی دکتر پزشکیان ۲۴ ساعته مردانه در صحنه بودند و در بدترین شرایط در وزارتخانهها حضور داشتند و الان هم هستند.
وی گفت: به دیپلماتهای کشورمان تعظیم میکنم که برای دفع شر، آبروی خود را به کف گرفتند و در میدان مذاکرات قدم گذاشتند. آنها در میدان جنگ دیپلماتیک گام به گام و سینهخیز روی موانع حقوقی پیش میروند.
وی اظهار امیدواری کرد که وحدت و انسجام بیش از پیش محکم شود، همانطور که با لطف خدا و با کارآمدی نظام سیاسی، ما دچار خلا رهبری نشدیم و فرزند ایشان در کوتاهترین زمان جایگزین شدند.
حجتالاسلام والمسلمین انصاری خاطرنشان کرد: باید مصممتر از گذشته در میدان باشیم. ایران بارها در طول تاریخ از میان خاکستر، ققنوسوار پر کشیده است. امیدواریم خدا سایه عنایت و امداد خود را بدرقه راه مردم و خدمتگزاران بگرداند.