معاون وزیر راه و شهرسازی:
جذب ۳ همت منابع مالی برای تداوم پروژههای مسکن حمایتی شهرهای جدید در جنگ تحمیلی سوم
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با تشریح اقدامات آن شرکت در دوران جنگ تحمیلی سوم از جذب و بهکارگیری ۳ هزار میلیاردتومان منابع مالی از محل آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی برای تداوم اجرای پروژههای مسکن حمایتی در شهرهای جدید خبر داد.
به گزارش ایلنا، شهرام ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ، بخشی از عملکرد آن شرکت در اجرای طرحهای حمایتی مسکن از جمله نهضت ملی مسکن، وضعیت اجرای مسکن مهر، وضعیت تامین خدمات زیربنایی و روبنایی قبل از جنگ تحمیلی سوم، حین جنگ و در شرایط فعلی را تشریح کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اگرچه تعدادی از شرکتهای تابعه شهرهای جدید در اثر تهاجم با خسارات مالی و جانی قابلتوجهی، مواجه شدند اما با اتخاذ تدابیر لازم، تلاش شد، از توقف فعالیت شرکتهای تابعه و کارگاههای ساختمانی جلوگیری شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی از وارد شدن خسارات به برخی از ابنیه در محل شهرهای جدید در طول جنگ تحمیلی سوم خبر داد.
ملکی تصریح کرد: شرکت عمران شهرهای جدید با راهبری وزیر راه و شهرسازی جبران خسارتهای وارده را با اولویت خسارتهای وارده به ساختمانهای مسکونی، خدمات زیربنایی و روبنایی در برنامه قرار داده است.
به گفته وی، تلاش شد با بکارگیری تمامی امکانات و همکاری بین دستگاهی از جمله شرکت مادر با شرکتهای تابعه، شهرداریها و گروههای جهادی نسبت به تامین اعتبار و بازسازی اماکن و تاسیسات تخریب شده غیرنظامی و بازگرداندن شهر به شرایط عادی اقدام شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: با وجود شرایط حاکم بر کشور در طول دوره دو ماهه جنگ تحمیلی سوم، قرارداد ساخت تعداد یکهزار و ۳۳۶ واحد با سازندگان نهضت ملی مسکن تنظیم شد. همچنین در این دوره زمانی، اعتبار یکهزار و ۶۱۷ واحد نهضت ملی مسکن توسط بانکهای عامل تامین و قرارداد مشارکت مدنی این تعداد با سازندگان منعقد شد.
به گفته ملکی، در طول جنگ تحمیلی سوم (بازه دو ماهه) سفتکاری ۸۱۷ واحد و عملیات پایانی ساختمان یکهزار و ۶۱۲ واحد به پایان رسید.
به گفته وی، با وجود شرایط جنگی، میانگین پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن حمایتی در شهرهای جدید یک درصد پیشرفت داشت و این روند هم اکنون نیز تداوم دارد.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید میزان پیشرفت مسکن مهر شهرهای جدید را در ایام جنگ تحمیلی سوم (بازه زمانی دو ماهه) تشریح کرد و گفت: با انجام پیگیریهای مستمر، پرونده تسهیلات بانکی ۶ هزار و ۷۸۴ واحد مسکن مهر در قالب فروش اقساطی یا تسویه نقدی تعیین تکلیف شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در تشریح مهمترین اقدامات انجام شده شرکت عمران در زمان جنگ توضیح داد: تشکیل کمیته پدافند غیرعامل در شرکت مادر و شرکتهای تابعه، پیشبینی و تعیین نقاط امن برای تداوم فعالیت همکاران، بالا بردن ضریب امنیتی سرورهای شرکت مادر و شرکتهای تابعه، ذخیرهسازی اطلاعات و انتقال آنها به مراکز امن، استفاده از پنلهای خورشیدی برای تامین برق مورد نیاز در شرایط اضطراری بخشی از اقدامات پیشگیرانه برای محافظت از آمار و اطلاعات و همچنین تداوم خدمت رسانی بود.
ملکی افزود: تامین مالی حدود ۳ هزار میلیاردتومانی از محل آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی برای فعال نگهداشتن پروژههای حمایتی مسکن، پرداخت یکهزار و ۴۱۴ میلیاردتومان به شرکتهای سازنده در قالب سهم الشرکه در طول ایام جنگ، جذب یکهزار و ۵۷۸ میلیاردتومان از متقاضیان در ایام جنگ، نیز با تلاش مضاعف برای تداوم خدمت توسط شرکت عمران شهرهای جدید انجام شد.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نظارت مستقیم بر فعالیت ایستگاه های پمپاژ آب در شهرهای فاقد شهرداری، آبگیری مخازن شهرها و نظارت بر میزان آب مخازن در شهرهای فاقد شهرداری، ارسال هشدارهای لازم به شهروندان ساکن شهرهای جدید، پیش بینی فضاهای اسکان موقت ایمن و پناهگاه در زمان وقوع حملات را بخشی از اقدامات در حین جنگ عنوان کرد.
به گفته وی، پیشبینی زیرساختهای جایگزین در صورت آسیب دیدن زیرساختهای اصلی بر اساس تصمیمهای ستاد مدیریت بحران در استانها، برنامهریزی برای پیش بینی محورهای جایگزین برای تردد ساکنان و خودروها در زمان وقوع خطر بر اساس تصمیمهای ستاد مدیریت بحران در استانها اقداماتی است که به طور جدی در زمان جنگ توسط شرکت عمران شهرهای جدید و شرکتهای تابعه انجام شد.
ملکی گفت: شرکت عمران شهرهای جدید به عنوان یکی از بازوان اجرایی وزارت راه و شهرسازی در طول جنگ تمامی اهتمام خود را برای عمل به وظایف در راستای طرحهای حمایتی مسکن و همچنین اخذ تصمیمات در شرایط بحران برای فعالیت کارگاهها و امید رسانی به مردم به کار بست. تلاش شد، با همدلی شرایطی فراهم شود تا مردم در این جنگ نیز در کنار مسئولان باشند.