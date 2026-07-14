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اعلام قیمت طلا و سکه در ٢٣ تیر ماه ١۴٠۵

اعلام قیمت طلا و سکه در ٢٣ تیر ماه ١۴٠۵
کد خبر : 1813163
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امروز سه شنبه ٢٣ تیر ماه قیمت طلا و سکه اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز سه شنبه ٢٣ تیر ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٢٠ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ١٨ عیار به ١٧ میلیون و ٨٣٣ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢٣ میلیون و ٧٧۵ هزار  تومان رسید. 

همچنین سکه جدید ١٧٩ میلیون تومان و هر سکه طرح قدیم ١٧۵ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان معامله شد. 

 نیم سکه هم ٩٣ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵٢ میلیون تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢٧ میلیون تومان معامله شد.

 

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