اعلام قیمت طلا و سکه در ٢٣ تیر ماه ١۴٠۵
امروز سه شنبه ٢٣ تیر ماه قیمت طلا و سکه اعلام شد.
به گزارش ایلنا، امروز سه شنبه ٢٣ تیر ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٢٠ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ١٨ عیار به ١٧ میلیون و ٨٣٣ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢٣ میلیون و ٧٧۵ هزار تومان رسید.
همچنین سکه جدید ١٧٩ میلیون تومان و هر سکه طرح قدیم ١٧۵ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان معامله شد.
نیم سکه هم ٩٣ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان قیمتگذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵٢ میلیون تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢٧ میلیون تومان معامله شد.