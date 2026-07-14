به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، عباس علی‌آبادی در حاشیه مراسم افتتاح و بهره‌برداری از اولین سامانه ذخیره‌ساز انرژی بر مبنای باتری در مقیاس بزرگ و متصل به شبکه در سطح کشور که به میزبانی شرکت توزیع برق تهران بزرگ انجام شد، با بیان اینکه ما در عزای سرور و سالار شهیدان و نیز شهدای عزیز ملت ایران هستیم اما امروز روز مبارکی است، تصریح کرد: امروز یک گام بزرگ رو به جلو از نظر کیفی در صنعت برق کشور برداشته می‌شود. ساختار صنعت برق در دنیا دچار تحولات اساسی شده است و جمهوری اسلامی ایران نیز به‌طور جدی در این زمینه در منطقه پیشتازی می‌کند. این اقدام، از نظر کیفی بسیار ارزشمند است. شاید از نظر کمی، تأثیر آن در کوتاه‌مدت برای مردم ملموس نباشد اما از منظر ارتقای کیفیت شبکه برق، اقدامی بزرگ در مسیر اصلاح خدمات و پویایی شبکه محسوب می‌شود.

وزیر نیرو در ادامه افزود: راه تازه‌ای را آغاز کرده‌ایم و به لطف خدا، با همت صنعتگران داخلی، تجهیزی طراحی و ساخته شده که می‌توان با اطمینان گفت ایران جزو کشورهای پیشرو در این فناوری است. این تجهیز در آینده در نقاط مختلف شبکه توسعه خواهد یافت و حتی نمونه‌های کوچک‌تر آن برای استفاده در منازل نیز ساخته خواهد شد. این تجهیزات می‌توانند به‌عنوان سامانه‌های ذخیره‌ساز انرژی عمل کنند؛ به این معنا که در ساعات کم‌باری، انرژی را ذخیره و در ساعات اوج مصرف به شبکه تزریق کنند. این موضوع نقش بسیار مؤثری در بهبود وضعیت شبکه برق کشور خواهد داشت. این موفقیت را به مردم عزیز ایران تبریک می‌گویم.

او با اشاره به اینکه مهندسی این طرح به‌طور کامل توسط متخصصان داخلی انجام شده، تاکید کرد: طراحی این سامانه کاملاً متناسب با نیازهای شبکه برق ایران انجام شده و برخلاف بسیاری از فناوری‌ها، محصولی نیست که صرفاً از خارج وارد شده باشد. بخش عمده تجهیزات و قطعات نیز ساخت داخل است و تنها برخی اجزا، به‌منظور اقتصادی‌تر شدن پروژه، از خارج تأمین شده که برای بومی‌سازی آن‌ها نیز برنامه‌ریزی شده است. امیدوارم این فناوری با سرعت بیشتری در سراسر کشور توسعه یابد. البته پیش از این، نمونه مهندسی آن آزمایش شده بود و طی حدود ۱۰ سال گذشته مراحل طراحی و توسعه آن انجام شده است اما نمونه‌ای که امروز رونمایی می‌شود، نخستین نمونه عملیاتی است که به‌طور کامل با نیازهای شبکه برق کشور منطبق بوده و اکنون وارد مدار بهره‌برداری می‌شود. این فناوری می‌تواند هم در ارتقای کیفیت برق شبکه و هم در مدیریت تولید و مصرف انرژی نقش مؤثری ایفا کند.

علی‌آبادی ضمن ابراز امیدواری در زمینه توسعه روزافزون این تکنولوژی، به افزایش مصرف برق در ماه‌های گرم سال اشاره کرد و گفت: از ابتدا نیز می‌دانستیم که با شرایط گرمای شدید هوا و افزایش بار مصرفی مواجه خواهیم بود. خوشبختانه در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن عملکرد بهتری داشتیم و امسال نیز تا به امروز، عملکرد شبکه برق کشور بسیار ممتاز و مطلوب بوده است. امسال می‌تواند پایان بسیاری از مشکلاتی باشد که در سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بودیم. با همکاری مردم، توانسته‌ایم بر بخش قابل توجهی از این مشکلات غلبه کنیم. برای نخستین بار، رشد مصرف برق را منفی کرده‌ایم؛ در حالی که طی سال‌های گذشته مصرف برق همواره روندی افزایشی و شتابان داشت.

وزیر نیرو ادامه داد: این موفقیت در شرایطی حاصل شده که ساخت‌وساز، توسعه صنعتی و فعالیت‌های اقتصادی همچنان ادامه دارد و حتی با وجود آسیب‌هایی که در جریان جنگ به کشور وارد شد، توانستیم دستاوردهای مهمی کسب کنیم. اکنون در مقطع حساسی از حیث ناترازی برق قرار داریم اما این دوره دشوار نیز کوتاه خواهد بود. اگر بتوانیم مرداد را با موفقیت پشت سر بگذاریم، بخش عمده‌ای از چالش‌های امسال نیز برطرف خواهد شد. با همکاری مردم، حتی با وجود همه شرایط جنگی موجود، یکی از بهترین عملکردهای منطقه را داشته‌ایم. از مردم عزیز درخواست می‌کنم همچنان به همکاری خود ادامه دهند.

برخورد قاطع وزارت نیرو با پرمصرف‌ها

او با بیان اینکه به مشترکان پرمصرف نیز اعلام می‌کنیم، امسال با آن‌ها به‌صورت قاطع برخورد خواهد شد، اظهار کرد: اینگونه نیست که هر میزان مصرف داشته باشند، دولت موظف به تأمین آن با تعرفه دولتی باشد. مصارف مازاد باید از طریق بازار برق یا منابع غیردولتی تأمین شود. تعهد وزارت نیرو، تأمین برق مورد نیاز مشترکان عادی است و تاکنون نیز با تمام توان در این مسیر حرکت کرده‌ایم. یکی از برنامه‌های مهم وزارت نیرو، تفکیک مشترکان کم‌مصرف از پرمصرف از طریق نصب کنتورهای هوشمند است. این تجهیزات امکان اعمال سیاست‌های متفاوت برای گروه‌های مختلف مصرف‌کننده را فراهم می‌کنند. متأسفانه برخی افراد با هدف سودجویی از برق یارانه‌ای استفاده می‌کنند؛ برقی که برای خدمت به مردم و تولید در اختیار آن‌ها قرار گرفته است. البته معتقدم تعداد این افراد زیاد نیست، زیرا مردم ایران مردمی قانون‌مدار و با فرهنگ هستند. با این حال، همانند سایر کشورها، موارد تخلف نیز وجود دارد.

علی‌آبادی در زمینه تامین برق صنایع، گفت: تلاش کرده‌ایم کمترین آسیب به بخش صنعت وارد شود؛ به‌ویژه صنایع High-tech که نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند. از این صنایع حمایت خواهیم کرد و تاکنون نیز این حمایت ادامه داشته است. به‌عنوان نمونه، میزان برق تحویلی به صنایع پتروشیمی نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته، در حالی که این صنایع نیز در جریان جنگ آسیب‌هایی دیده بودند. با این حال، وزارت نیرو از آن‌ها حمایت کرده و این روند ادامه خواهد داشت. اولویت ما تأمین برق صنایع پیشرفته و صنایع راهبردی است و برای سایر بخش‌های تولیدی نیز تا حد امکان تلاش خواهیم کرد برق مورد نیاز را تأمین کنیم.

وزیر نیرو در ادامه سخنان خود در حاشیه مراسم افتتاح و بهره‌برداری از اولین سامانه ذخیره‌ساز انرژی بر مبنای باتری در مقیاس بزرگ، با اشاره به مسئله ناترازی برق گفت: ناترازی عدد ثابتی نیست و به میزان تولید و مصرف بستگی دارد. در بخش تولید، امسال بیش از ۹ هزار مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق را در برنامه داشتیم که بخش عمده آن محقق شده است اما در سمت مصرف نیز مدیریت مصرف ضروری است. در حال تدوین مقرراتی هستیم که به‌زودی اجرا خواهد شد. بر اساس این مقررات، با مشترکان متخلف برخورد قاطع صورت می‌گیرد و حتی ممکن است امتیاز برق آن‌ها لغو شود. در چنین شرایطی، این مشترکان باید برق مورد نیاز خود را از بازار آزاد برق تأمین کنند یا با ایجاد نیروگاه و سامانه‌های خودتأمین، نیاز خود را برطرف سازند. این امکان اکنون برای سرمایه‌گذاران و متقاضیان فراهم شده است تا در توسعه تولید برق و تأمین نیاز خود مشارکت داشته باشند.

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