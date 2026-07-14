به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، هاشم امینی با بیان اینکه توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها یکی از مهم‌ترین راهبردهای وزارت نیرو برای بهره‌گیری از منابع آب غیرمتعارف است، اظهار کرد: در شرایط تداوم خشکسالی و افزایش تقاضای آب، استفاده از فناوری‌های شیرین‌سازی آب دریا و آب‌های شور، نقش مؤثری در ارتقای امنیت آبی و کاهش فشار بر منابع آب متعارف کشور دارد.

او افزود: از مجموع ۱۰۹ پروژه آب‌شیرین‌کن کشور، ۹۱ پروژه با ظرفیت ۵۴۱ هزار و ۸۷۲ مترمکعب در شبانه‌روز به بهره‌برداری رسیده است. همچنین ۱۱ پروژه با ظرفیت ۵۱ هزار و ۹۳۰ مترمکعب در شبانه‌روز در دست ساخت، ۴ پروژه با ظرفیت ۳۸ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز در مرحله ساخت و بهره‌برداری و ۳ پروژه با ظرفیت ۲۶ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز در مرحله مطالعه قرار دارد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به اینکه مجموع ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌های کشور به ۶۵۸ هزار و ۸۰۲ مترمکعب در شبانه‌روز رسیده است، تصریح کرد: با بهره‌برداری از ۱۸ پروژه در حال ساخت، ساخت و بهره‌برداری و مطالعه، بیش از ۱۱۶ هزار و ۹۳۰ مترمکعب در شبانه‌روز به ظرفیت تولید آب شیرین کشور افزوده خواهد شد.

امینی با اشاره به توزیع این طرح‌ها در ۱۴ استان کشور گفت: هرمزگان با ۴۹ تأسیسات فعال و ظرفیت ۲۴۵ هزار و ۳۱۳ مترمکعب در شبانه‌روز، بیشترین ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌های کشور را در اختیار دارد. در این استان همچنین ۶ پروژه در دست ساخت و یک پروژه در مرحله مطالعه قرار دارد که ظرفیت قراردادی تأسیسات را به ۲۶۶ هزار و ۴۹۳ مترمکعب در شبانه‌روز خواهد رساند.

او بوشهر را دیگر قطب توسعه آب‌شیرین‌کن‌های کشور دانست و افزود: در این استان ۱۰ تأسیسات با ظرفیت ۹۴ هزار و ۶۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز در مدار بهره‌برداری قرار دارد و ۸ پروژه دیگر در مراحل ساخت، ساخت و بهره‌برداری و مطالعه در حال اجراست. با تکمیل این طرح‌ها، ظرفیت قراردادی آب‌شیرین‌کن‌های بوشهر به ۱۶۴ هزار و ۳۵۰ مترمکعب در شبانه‌روز افزایش خواهد یافت.

به گفته رئیس هیئت‌مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در استان خوزستان نیز ۶ تأسیسات با ظرفیت ۶۰ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز در حال بهره‌برداری است و یک پروژه جدید با ظرفیت ۱۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز در دست ساخت قرار دارد.

او همچنین از فعالیت ۸ آب‌شیرین‌کن با ظرفیت ۸۹ هزار و ۱۲۵ مترمکعب در شبانه‌روز در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و افزود: یک پروژه دیگر نیز با ظرفیت ۱۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در مرحله ساخت و بهره‌برداری قرار دارد که پس از تکمیل، ظرفیت قراردادی این استان به ۱۰۸ هزار و ۱۲۵ مترمکعب در شبانه‌روز خواهد رسید.

امینی همچنین از اجرای طرح مطالعاتی یک آب‌شیرین‌کن با ظرفیت ۱۵ هزار مترمکعب در شبانه‌روز در استان گلستان خبر داد و گفت: اجرای این پروژه می‌تواند نقش مؤثری در تأمین پایدار آب شرب مناطق هدف این استان داشته باشد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در پایان با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه طرح‌های آب‌شیرین‌کن خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری‌های نوین، جلب مشارکت سرمایه‌گذاران و توسعه زیرساخت‌های شیرین‌سازی آب، از مهم‌ترین برنامه‌های صنعت آب و فاضلاب برای افزایش تاب‌آوری منابع آب و تأمین پایدار آب شرب کشور در سال‌های آینده است.

انتهای پیام/