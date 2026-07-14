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ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌های کشور از ۶۵۸ هزار مترمکعب در شبانه‌روز عبور کرد

ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌های کشور از ۶۵۸ هزار مترمکعب در شبانه‌روز عبور کرد
کد خبر : 1813090
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مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های آب‌شیرین‌کن کشور، از عبور ظرفیت تولید آب شیرین از مرز ۶۵۸ هزار مترمکعب در شبانه‌روز خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۱۰۹ پروژه آب‌شیرین‌کن در مراحل بهره‌برداری، ساخت، ساخت و بهره‌برداری و مطالعه در ۱۴ استان کشور قرار دارد که نقش مهمی در تأمین پایدار آب شرب، به‌ویژه در مناطق ساحلی و دارای تنش آبی ایفا می‌کنند.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، هاشم امینی با بیان اینکه توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها یکی از مهم‌ترین راهبردهای وزارت نیرو برای بهره‌گیری از منابع آب غیرمتعارف است، اظهار کرد: در شرایط تداوم خشکسالی و افزایش تقاضای آب، استفاده از فناوری‌های شیرین‌سازی آب دریا و آب‌های شور، نقش مؤثری در ارتقای امنیت آبی و کاهش فشار بر منابع آب متعارف کشور دارد.

او افزود: از مجموع ۱۰۹ پروژه آب‌شیرین‌کن کشور، ۹۱ پروژه با ظرفیت ۵۴۱ هزار و ۸۷۲ مترمکعب در شبانه‌روز به بهره‌برداری رسیده است. همچنین ۱۱ پروژه با ظرفیت ۵۱ هزار و ۹۳۰ مترمکعب در شبانه‌روز در دست ساخت، ۴ پروژه با ظرفیت ۳۸ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز در مرحله ساخت و بهره‌برداری و ۳ پروژه با ظرفیت ۲۶ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز در مرحله مطالعه قرار دارد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به اینکه مجموع ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌های کشور به ۶۵۸ هزار و ۸۰۲ مترمکعب در شبانه‌روز رسیده است، تصریح کرد: با بهره‌برداری از ۱۸ پروژه در حال ساخت، ساخت و بهره‌برداری و مطالعه، بیش از ۱۱۶ هزار و ۹۳۰ مترمکعب در شبانه‌روز به ظرفیت تولید آب شیرین کشور افزوده خواهد شد.

امینی با اشاره به توزیع این طرح‌ها در ۱۴ استان کشور گفت: هرمزگان با ۴۹ تأسیسات فعال و ظرفیت ۲۴۵ هزار و ۳۱۳ مترمکعب در شبانه‌روز، بیشترین ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌های کشور را در اختیار دارد. در این استان همچنین ۶ پروژه در دست ساخت و یک پروژه در مرحله مطالعه قرار دارد که ظرفیت قراردادی تأسیسات را به ۲۶۶ هزار و ۴۹۳ مترمکعب در شبانه‌روز خواهد رساند.

او بوشهر را دیگر قطب توسعه آب‌شیرین‌کن‌های کشور دانست و افزود: در این استان ۱۰ تأسیسات با ظرفیت ۹۴ هزار و ۶۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز در مدار بهره‌برداری قرار دارد و ۸ پروژه دیگر در مراحل ساخت، ساخت و بهره‌برداری و مطالعه در حال اجراست. با تکمیل این طرح‌ها، ظرفیت قراردادی آب‌شیرین‌کن‌های بوشهر به ۱۶۴ هزار و ۳۵۰ مترمکعب در شبانه‌روز افزایش خواهد یافت.

به گفته رئیس هیئت‌مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در استان خوزستان نیز ۶ تأسیسات با ظرفیت ۶۰ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز در حال بهره‌برداری است و یک پروژه جدید با ظرفیت ۱۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز در دست ساخت قرار دارد.

او همچنین از فعالیت ۸ آب‌شیرین‌کن با ظرفیت ۸۹ هزار و ۱۲۵ مترمکعب در شبانه‌روز در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و افزود: یک پروژه دیگر نیز با ظرفیت ۱۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در مرحله ساخت و بهره‌برداری قرار دارد که پس از تکمیل، ظرفیت قراردادی این استان به ۱۰۸ هزار و ۱۲۵ مترمکعب در شبانه‌روز خواهد رسید.

امینی همچنین از اجرای طرح مطالعاتی یک آب‌شیرین‌کن با ظرفیت ۱۵ هزار مترمکعب در شبانه‌روز در استان گلستان خبر داد و گفت: اجرای این پروژه می‌تواند نقش مؤثری در تأمین پایدار آب شرب مناطق هدف این استان داشته باشد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در پایان با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه طرح‌های آب‌شیرین‌کن خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری‌های نوین، جلب مشارکت سرمایه‌گذاران و توسعه زیرساخت‌های شیرین‌سازی آب، از مهم‌ترین برنامه‌های صنعت آب و فاضلاب برای افزایش تاب‌آوری منابع آب و تأمین پایدار آب شرب کشور در سال‌های آینده است.

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