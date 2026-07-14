هدفگذاری برای تبادل ۱۰۰۰ مگاوات برق بین ایران و روسیه
معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: در مذاکره وزرای انرژی ایران و روسیه، پروژه اتصال شبکه برق ایران به روسیه از مسیر کشور آذربایجان وارد فاز جدیدی شد.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، با اعلام توجیهپذیری فنی و اقتصادی این ابرپروژه، از هدفگذاری برای تبادل ۱۰۰۰ مگاوات برق خبر داد؛ اقدامی که با بهرهگیری از تفاوت اوج بار مصرف دو کشور در فصل گرم و سرد سال، اقتصادی بوده و امنیت شبکه برق را تضمین میکند.
در جریان مذاکرات اخیر وزیر نیروی ایران با همتای روسی خود، چشمانداز تازهای برای همکاریهای راهبردی در حوزه انرژی ترسیم شد. مصطفی رجبی مشهدی، معاون وزیر نیرو، با تشریح جزئیات این مذاکرات، بر عزم جدی طرفین برای تسریع در پیوند سهجانبه ایران، آذربایجان و روسیه تأکید کرد.
تبادل ۱۰۰۰ مگاواتی؛ از اجرای آزمایشی موفقیتآمیز تا اجرای پایدار
رجبی مشهدی با بیان اینکه زیرساختهای فنی این اتصال پیش از این با موفقیت ازمایش شده است، اظهار داشت: «ما پیشتر در مراحل آزمایشی، امکان تبادل برق را با موفقیت سنجیدهایم. اکنون برنامه داریم در فاز نخست، انتقال ۳۰۰ مگاوات و در فاز توسعهای تا سقف ۱۰۰۰ مگاوات برق را میان دو کشور عملیاتی کنیم.»
تفاوت اوج مصرف فصلی؛ فرصتی برای سودآوری اقتصادی
یکی از نکات کلیدی این توافق، بهرهبرداری هوشمندانه از «تفاوت اوج مصرف تابستانه در ایران و زمستانه روسیه» است. معاون وزیر نیرو در این باره تصریح کرد: «با توجه به اختلاف فصلی تابستان و زمستان اوج مصرف در دو کشور، این تبادل میتواند به صورت مبادله انرژی (Swap) یا خرید و فروش ریالی انجام شود که از نظر اقتصادی برای طرفین بسیار جذاب و توجیهپذیر است.»
رجبی مشهدی با اشاره به رویکرد مثبت وزیر انرژی روسیه در این مذاکرات افزود: در گذشته شاید دیدگاههای متفاوتی نسبت به صرفه اقتصادی این اتصال وجود داشت، اما امروز طرف روسی به صراحت اعلام کرده است که با توجه به تحولات حوزه انرژی، این پروژه نه تنها کاملاً امکانپذیر، بلکه اقتصادی و راهبردی است.
رفع دغدغههای فنی در مثلث ایران-آذربایجان-روسیه
معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پایان با تأکید بر اینکه اکنون تمرکز بر روی هماهنگیهای سهجانبه است، گفت: در حال حاضر پیگیری برای رفع دغدغههای فنی کشور آذربایجان در اولویت قرار دارد تا با اطمینان کامل از پایداری شبکه و هماهنگیهای فنی، شاهد تحقق این پیوند سهجانبه باشیم.