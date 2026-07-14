درگاههای رسمی اطلاعرسانی محدودیتهای برق اعلام شد
توانیر با هشدار نسبت به انتشار اطلاعات غیررسمی درباره خاموشیها، اعلام کرد که تمامی برنامههای محدودیت برق صرفاً از طریق درگاههای رسمی اطلاعرسانی میشود و از مشترکان خواست با رعایت الگوی مصرف، بهویژه تنظیم دمای کولرها روی ۲۵ درجه، در پایداری شبکه برق کشور مشارکت کنند.
به گزارش ایلنا، شرکت توانیر با هدف شفافسازی و یکپارچهسازی اطلاعرسانی محدودیتهای با برنامه و اضطراری، اعلام کرد که تمامی اطلاعرسانیها در این حوزه صرفاً از طریق درگاههای رسمی انجام خواهد شد.
بر اساس این گزارش، درگاههای رسمی اطلاعرسانی محدودیتها اپلیکیشن «برق من»، وبسایت رسمی شرکتهای توزیع نیروی برق، بازوی (Bot) «برق من» در پیامرسان «بله»، کدهای دستوری USSD (در استانهایی که زیرساخت فنی آن فراهم است) و نوتیفیکیشن اپلیکیشن «برق من» در پلتفرم «بله» است.
در اطلاعیه توانیر از مشترکان درخواست شده است برای اطلاع از برنامه محدودیتها، تنها از طریق شناسه قبض یا شماره تلفن همراه در درگاههای رسمی فوق استعلام کنند و از توجه به اخبار و اطلاعات منتشرشده در منابع غیررسمی خودداری کنند.
بنا بر این گزارش، با توجه به قرارگیری در فصل گرم سال و افزایش چشمگیر مصرف برق وسایل سرمایشی، توجه به راهکارهای کاهش مصرف کولرهای گازی از اهمیت ویژهای برخوردار است. مصرف برق کولرهای گازی به عواملی همچون ظرفیت دستگاه، تعداد ساعات روشن بودن، تنظیمات دما و میزان باز و بسته بودن دربها بستگی دارد. در صورت استفاده نادرست، کولرهای گازی بزرگ و پرظرفیت، برق بیشتری مصرف میکنند.
بر اساس این گزارش، یکی از مهمترین عوامل مؤثر در کاهش مصرف برق کولرهای گازی، تنظیم دمای مناسب است. دمای استاندارد توصیهشده برای کولر گازی در تابستان بین ۲۴ تا ۲۶ درجه سانتیگراد است که علاوه بر کاهش مصرف انرژی، به بهینهسازی عملکرد کولر نیز کمک میکند. همچنین سرویس منظم کولر، تمیز کردن فیلترها و کندانسور، تأثیر بسزایی در کاهش مصرف برق دارد و از فشار غیرضروری بر کمپرسور جلوگیری میکند.
بنا بر این گزارش، استفاده بهینه از حالتهای مختلف کولر (Cool، Dry، Fan) نیز در کاهش مصرف برق مؤثر است. در روزهای دارای رطوبت زیاد، استفاده از حالت Dry و در ساعات شب یا زمانی که دمای هوا پایینتر است، استفاده از حالت Fan، گزینههای مناسبی برای صرفهجویی در مصرف برق هستند.
بر اساس این گزارش، نصب اصولی کولر گازی توسط نصاب حرفهای، انتخاب محل مناسب برای نصب یونیت خارجی (در سایه و دور از نور مستقیم خورشید) و عایقبندی صحیح لولهها، نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی دارد. همچنین استفاده از پردههای ضخیم، درزگیر پنجره و عایقبندی دربها، از ورود هوای گرم به داخل و خروج هوای خنک جلوگیری کرده و نیاز کولر به فعالیت مداوم را کاهش میدهد.
این گزارش میافزاید کولرهای گازی اینورتر با کمپرسور پیوسته و هوشمند، تا ۶۰ درصد برق کمتری نسبت به کولرهای معمولی مصرف میکنند و طول عمر بیشتری دارند. اگرچه قیمت اولیه این کولرها بیشتر است، اما در بلندمدت هزینههای برق را به میزان قابل توجهی کاهش میدهند. خاموش و روشن کردن مداوم کولر گازی باعث افزایش مصرف برق و استهلاک دستگاه میشود و بهتر است کولر در دمای ثابت و بهصورت مداوم در طول بازه زمانی استفاده، روشن باشد.
بنا بر این گزارش، با توجه به اینکه حدود ۴۰ درصد از مصرف برق کشور در فصل تابستان به وسایل سرمایشی اختصاص دارد، رعایت نکات فوق میتواند نقش مؤثری در کاهش پیک بار شبکه برق و صرفهجویی در مصرف انرژی داشته باشد. توصیه میشود شهروندان با تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه، سرویس بهموقع و استفاده از کولرهای کممصرف، ضمن کاهش هزینههای خود، به پایداری شبکه برق کشور نیز کمک کنند.
بر اساس این گزارش، وزارت نیرو با نظارت هوشمند و برخط مصرف برق ادارات، زمانبندی خاموشی و تنظیم دمای آسایش را برای کاهش فشار شبکه اعمال میکند. تمامی ادارات تحت نظارت مستقیم کنتورهای هوشمند وزارت نیرو هستند و دمای آسایش ۲۵ درجه و پرهیز جدی از کاهش دمای محیط کار به زیر ۲۵ درجه سانتیگراد، مورد تأکید است. همچنین خاموشی کامل سیستمهای سرمایشی در مناطق غیرگرمسیر ساعت ۱۲ (یک ساعت پیش از پایان ساعت کاری) و در مناطق گرمسیر ساعت ۱۳ (همزمان با پایان ساعت کاری) اعمال میشود.
این گزارش میافزاید افزایش ۷۰ درصدی مصرف برق یخچال با هر بار باز و بسته کردن درب یخچال به مدت ۳۰ ثانیه، نشاندهنده اهمیت توجه به رفتارهای روزمره در مدیریت مصرف است. همچنین اگر هر مشترک تنها یک لامپ اضافی را خاموش کند، حدود هزار مگاوات از مصرف برق کشور کاهش مییابد؛ رقمی که معادل ظرفیت تولید دو نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی است و میتواند کمک بزرگی به پایداری شبکه برق کشور باشد.
بنا بر این گزارش، شرکت توانیر ضمن قدردانی از همراهی ارزشمند هموطنان عزیز، تأکید میکند که همکاری مردم در مدیریت مصرف برق، همچنان مهمترین عامل حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور است. از همه مشترکان درخواست میشود با تداوم صرفهجویی، رعایت الگوی مصرف و همراهی همیشگی خود، صنعت برق را در تأمین برق پایدار برای همه هموطنان یاری کنند. با همدلی و مشارکت جمعی، میتوانیم تابستانی با کمترین محدودیت و بیشترین پایداری شبکه برق را پشت سر بگذاریم.