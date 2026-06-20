آماده توسعه خدمات مالی متناسب با نیازهای نوین بخش کشاورزی هستیم

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقی نیا در بازدید از غرفه‌ این بانک و شرکت‌های فعال در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی، با بیان اینکه امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار اقتصادی کشور محسوب می‌شود، افزود: حمایت از تولیدکنندگان، کشاورزان، صنایع غذایی و فعالان زنجیره تأمین غذا، صرفاً یک مأموریت بانکی نیست، بلکه مسئولیتی ملی در مسیر توسعه پایدار و رفاه جامعه به شمار می‌رود.

وی افزود: صنعت کشاورزی و غذا بویژه در شرایط کنونی کشور نقشی راهبردی دارد و باتوجه به ظرفیت بسیار بالای این حوزه برای رشد، نیازمند حمایت مالی هوشمندانه و تخصصی است.

متقی نیا تصریح کرد: بانک کشاورزی به عنوان تنها بانک تخصصی و توسعه‌ای بخش کشاورزی، همواره تلاش کرده است با تأمین مالی هدفمند، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مولد و ارائه ابزار های نوین تامین مالی، زمینه رشد پایدار تولید و افزایش بهره‌وری در این بخش را فراهم کند.

مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه به دو خدمت جدید این بانک، «نوی پو» و «طرح اعتباری گندم»، اشاره و خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی طی سال‌های اخیر تلاش کرده است همسو با رشد نیازهای بخش کشاورزی و توسعه روش های بانکداری در جهان، با ارائه روش های نوین تامین مالی نظیر ابزارهای مالی تعهدی و تامین مالی زنجیره های تولید، علاوه بر بخش‌های سنتی کشاورزی، از طرح‌های دانش‌بنیان، صنایع تبدیلی، صنایع غذایی و کسب ‌وکارهای نوآور نیز پشتیبانی کند تا ارزش افزوده بیشتری در زنجیره تولید ایجاد شود.

وی نمایشگاه ایران آگروفود را فرصتی ارزشمند برای تعامل نزدیک‌تر با فعالان اقتصادی این حوزه دانست و تصریح کرد: حضور گسترده شرکت‌های تولیدی، صنعتی و فناور در این رویداد نشان‌دهنده ظرفیت‌های کم‌نظیر بخش کشاورزی و صنایع غذایی کشور است و بانک کشاورزی آمادگی دارد متناسب با نیازهای این بخش، ابزارهای مالی و خدمات تخصصی خود را بیش از پیش توسعه دهد.

مدیرعامل بانک کشاورزی در پایان با تأکید بر رویکرد حمایتی این بانک خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی خود را شریک راهبردی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش کشاورزی می‌داند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی، اعتباری و فناوری‌های نوین بانکی، در مسیر تقویت تولید ملی، اشتغال‌آفرینی و ارتقای امنیت غذایی کشور کنار فعالان این بخش خواهد بود

انتهای پیام/