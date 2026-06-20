۴۳ کد تعرفه مشمول تسهیلات ثبت سفارش بدون انتقال ارز شدند

به گزارش ایلنا، گمرک ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای فهرست کالاهای ضروری وارداتی مشمول تسهیلات ثبت سفارش بدون انتقال ارز -شامل ۴۳ کد تعرفه- را اعلام کرد.

در این بخشنامه آمده است: ﭘﯿﺮﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ١٤٠٥/١٤۶٨٢٣ ﻣﻮﺭﺥ ١٤٠٥/٢/١٢ ﺍﯾﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﭙﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۷۶۶٤٢۷١ ﻣﻮﺭﺥ ١٤٠٥/٠٢/١٥ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۷٥۶٥٥۶٣ ﻣﻮﺭﺥ ١٤٠٥/٢/٤ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗ ﯽﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺭﺯﯼ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ به ﺼﻮﺭﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺭﺯ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺗﻘﺪﻡ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻗﺒﺾ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ ١٤٠٥/٣/٩ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﭘﯿﻮﺳﺖ (ﺍﺑﻼﻏﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﯼ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻭ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﻻﺕ ﺧﻄﻮﻁ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖﻫﺎﯼ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﻻﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺘﺒﻮﻉ ﺟﻬﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺠﻮﺯ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

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