به گزارش خبرنگار ایلنا، با وجود اینکه بعید به نظر می‌رسد توافق صلح احتمالی میان ایالات متحده و ایران تأثیر مستقیمی بر قیمت گندم داشته باشد، اما این توافق می‌تواند با کاهش هزینه‌های لجستیک، تأثیرات غیرمستقیمی بر بازار بگذارد.

طبق گزارش S&P Global Platts، بازار جهانی گندم با احتیاط به اخبار مربوط به توافق اولیه صلح میان ایران و آمریکا و احتمال بازگشایی تنگه هرمز واکنش نشان داده است. فعالان بازار معتقدند تأثیر اصلی این توافقات، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی خواهد بود، در حالی که تأثیر آن بر قیمت پایه گندم محدود است.

به گفته معامله‌گران در مناطق دریای سیاه، استرالیا و آمریکای شمالی، عوامل کلیدی در کوتاه‌مدت همچنان شامل سرعت برداشت محصول، شرایط جوی، نوسانات ارزی و میزان تقاضای واردکنندگان خواهد بود. پیش از این، تنش‌های ژئوپلیتیک پیرامون ایران با ایجاد ریسک در تأمین سوخت و کود، منجر به افزایش کوتاه‌مدت هزینه‌های حمل‌ونقل و در نتیجه حمایت از قیمت غلات شده بود.

با احتمال پایان درگیری‌ها، نگاه بازار به چشم‌انداز کاهش قیمت نفت و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی معطوف شده است. در صورت تداوم روند کاهشی نرخ حمل‌ونقل، احتمال اعمال فشار نزولی بر قیمت گندم در مقصد، قیمت نهایی مصرف‌کننده، افزایش می‌یابد.

در منطقه دریای سیاه، معامله‌گران انتظار تأثیر فوری توافق صلح بر قیمت گندم را ندارند و تمرکز خود را بر ارزیابی حجم برداشت محصولات جدید در هفته‌های آتی معطوف کرده‌اند. در روسیه، بازار با دقت شرایط آب‌وهوایی جنوب کشور را رصد می‌کند؛ زیرا بارندگی‌های شدید می‌تواند شروع فصل برداشت را به تأخیر بیندازد. برخی فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که احتمال تأخیر در برداشت طی ماه ژوئیه حدود ۸۰ درصد است که در صورت دشوار شدن روند صادرات، می‌تواند موقتاً از قیمت‌ها حمایت کند.

از سوی دیگر، فروشندگان با توجه به انتظارات از برداشت محصولی خوب، ذخایر بالای موجود و تقاضای ضعیف واردکنندگان، قیمت‌های پیشنهادی خود را کاهش داده‌اند. در همین راستا، شاخص قیمت گندم آسیاب‌شده پلاتس (Platts) از ۲۴۲.۲۵ دلار در هر تن در اوایل ژوئن، به ۲۳۸ دلار در تاریخ ۱۶ ژوئن کاهش یافته است.

وضعیت تقاضا نیز همچنان با رکود همراه است؛ ترکیه بر برداشت بالای گندم داخلی خود حساب باز کرده و مصر و مراکش نیز به دلیل ذخایر کافی، نیاز به خرید فعال در بازار جهانی را کاهش داده‌اند. در همین زمینه، قیمت CIF گندم مدیترانه شرقی با پروتئین ۱۲.۵ درصد از ۲۶۱ دلار در اوایل ژوئن به ۲۵۶ دلار کاهش یافته است.

در بخش لجستیک دریایی، نرخ حمل‌ونقل از دریای سیاه به مصر که پس از تنش‌های منطقه‌ای به حدود ۲۷ دلار در هر تن رسیده بود، به دلیل کاهش تقاضا و پایین آمدن حق بیمه ریسک (Risk Premium)، روند کاهشی به خود گرفته است. اجرای توافق صلح می‌تواند با کاهش بیشتر این نرخ‌ها، فشار بر قیمت نهایی غلات را تشدید کند.

در مجموع، تأثیر توافق ایران و آمریکا بر بازار گندم عمدتاً از طریق کانال لجستیک و عوامل غیرمستقیم خواهد بود؛ در حالی که جهت اصلی حرکت قیمت‌ها همچنان تحت تأثیر حجم برداشت محصول جدید و میزان تقاضای واردکنندگان قرار دارد.

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