اعلام قیمت طلا و سکه ٢٩ خرداد ماه ١۴٠۵

به گزارش ایلنا، امروز جمعه ٢٩ خرداد ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ١۶٩ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١۶ میلیون و ٩ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢١ میلیون و ٣۴٣ هزار تومان رسید .

همچنین سکه جدید ١۶٢ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان و هر سکه طرح قدیم ١۵٨ میلیون تومان معامله شد.

نیم سکه هم ٨۴ میلیون و ۴٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۴٨ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢۵ میلیون تومان معامله شد.

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