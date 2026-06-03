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احداث ۱۲۰۰ مگاوات بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی

احداث ۱۲۰۰ مگاوات بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی
کد خبر : 1793767
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معاونت برق و انرژی وزارت نیرو گفت:احداث ۱۲۰۰ مگاوات بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، بدون نیاز به مصرف سوخت اضافه، به ظرفیت نیروگاه‌های کشور افزوده است. این اقدام علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، باعث ارتقای نیم درصدی متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی شده است.

به گزارش ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی معاونت برق و انرژی وزارت نیرو در گزارشی تحلیلی از عملکرد ۱٠ هفته ابتدایی سال ۱۴٠۵ از دستیابی به یک دستاورد راهبردی در مدیریت ناترازی انرژی خبر داد.

وی بیان کرد: بر اساس تحلیل داده‌های «سوخت معادل»، روند مصرف انرژی در شبکه تولید کشور با یک تغییر رویکرد محسوس، شاهد کاهش ۳.۸ میلیارد لیتری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بوده است؛ عددی که حاصل ترکیب: کاهش مصرف، افزایش تولید نیروگاه های برقابی و تجدید پذیر و ارتقای راندمان نیروگاه‌های حرارتی است.

 رجبی مشهدی اعلام کرد: بررسی دقیق شاخص «سوخت معادل» در ۳ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که کشور موفق شده است، گامی بلند در مسیر پایداری انرژی بردارد. در این محاسبات، انرژی حاصل از تمامی منابع (حرارتی، تجدیدپذیر، برقابی، اتمی و تولید پراکنده) به واحد «سوخت معادل» تبدیل شده است تا تصویری دقیق از صرفه‌جویی‌های صورت‌گرفته به دست آید.

سه بازوی اصلی صرفه‌جویی ۳.۸ میلیارد لیتری

بر اساس این گزارش، کاهش ۳.۸ میلیارد لیتری مصرف سوخت معادل، حاصل سه عامل کلیدی است:

۱. کاهش مصرف در صنایع :

 

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