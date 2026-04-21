افزایش قیمت لاستیک غیرقانونی است

به گزارش ایلنا، حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره افزایش قیمت تایر اظهار کرد: ممکن است در بررسی‌های فنی، درصد بیشتری برای افزایش قیمت مصوب شود، اما این فرایند باید گذرانده شود و تولیدکنندگان، اتحادیه‌ها و انجمن‌های مربوطه، بدون آن، حق افزایش قیمت ندارند.

وی گفت: درخواست افزایش قیمت تایر، در سازمانحمایت بررسی می‌شود.