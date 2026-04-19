به گزارش ایلنا؛ دو نشست تخصصی بین نمایندگان شرکت فولاد مبارکه و گروه صنعتی ایران‌خودرو و شرکت سایپا برگزار شد.

در پی رخدادهای اخیر و تعرض به بخشی از خطوط تولید فولاد مبارکه، تیم فروش و بازاریابی این شرکت در دیدار با خودروسازان بزرگ کشور ضمن بررسی نیازهای سال ۱۴۰۵ خودروسازان، اعتماد مشتریان را سرمایه بزرگ فولاد مبارکه دانستند و تعهد به شرکای کسب و کار خود در ارائه محصول و خدمات را مورد تأکید قرار دادند.

در این نشست‌های ‌ تخصصی که بین مدیران فروش فولاد مبارکه و برخی از مدیران ارشد گروه صنعتی ایران‌خودرو و شرکت سایپا، به عنوان بزرگ‌ترین خودروسازان کشور برگزار شد، پیامدهای کوتاه‌مدت اختلالات تولید، ارائه برنامه‌های جبرانی و تدوین راهکارهای عملی برای تداوم تأمین ورق‌های مورد نیاز صنعت خودرو بررسی شد.

در این جلسات تأکید شد فولاد مبارکه با اتکا به ظرفیت‌های پشتیبان، خطوط جایگزین و توان عملیاتی تیم‌های فنی خود، با جدیت در حال بازگرداندن روند تولید به وضعیت پایدار است. علاوه بر این، برنامه‌هایی ویژه به‌منظور مدیریت سفارش‌ها، پایش لحظه‌ای وضعیت تأمین و پاسخ‌دهی سریع به نیازهای فوری صنایع پایین‌دستی در نظر گرفته شده است تا مشتریان در زنجیره ارزش فولاد، کمترین وقفه را تجربه کنند.

در بررسی‌های کارشناسی مشخص شد عمده نیازهای خودروسازان با توجه به ظرفیت‌های موجود قابل تأمین است و نیازی به واردات وجود ندارد، همچنین در این نشست‌های تخصصی توافق شد در صورت لزوم با همکاری شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری، کسری ورق احتمالی از محل واردات تأمین شود.

