محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در گفت‌وگو با ایلنا و در مورد وضعیت تولید کالاها و به ویژه کالاهای اساسی در کشور گفت: تولید محصولات به حمدالله با همان فرایند و روندی که قبل از تعطیلات عید انجام می‌شد، تامین می‌شود و ما نگرانی از آن بابت نداریم.

راه جایگزین برای تامین مواد اولیه بسته‌بندی

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با تاکید بر اینکه با وجود آسیب جنگ به برخی خطوط تولید، اما خللی در فرآیند تولید مواد اولیه پیش نیامده است، گفت: مقداری در مورد صنایع بسته بندی و مواد اولیه صنایع بسته‌بندی مشکل بود که آن هم تهمیدات اندیشیده شده که با واردات تامین شود.

مفتح افزود: بنابراین در بسته بندی کالاها و به ویژه کالاهای اساسی هم مشکلی نداریم.

بسته حمایتی وزارت صمت برای حفظ اشتغال کارگران

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت صمت برای حفظ اشتغال پایدار کارگران و جلوگیری از تعدیل نیرو از واحدهای صنعتی و کارکاه‌ها راهکاری اندیشیده است؟ گفت: وزارت صمت در این زمینه، طرحی را تهیه کرده تا حتی‌الامکان اشتغال نیروی کار حفظ شود و واحد یا واحدهای صنعتی تعدیل نیرو نکنند.

مفتح افزود: نکته مهم این است که همه ارکان دولت و وزارتخانه‌ها و ازجمله وزارت صمت به دنبال این هستند که با حفظ اشتغال و حفظ درآمد برای قشر کارگری و تامین کالا برای بازار، این روندی که برای تولید تابه حال و این چند وقت گذشته بوده، حفظ شود تا همچنان هم کالا به اندازه کافی در فروشگاه‌ها داشته باشیم و هم اینکه اشتغال با وجود تمام صدماتی که برخی واحدهای صنعتی خوردند، حفظ شود.

