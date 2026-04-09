استمرار تولید و پشتیبانی از معیشت مردم، با قوت در حال پیگیری است
معاون اجرایی رئیسجمهور، در بازدید از وزارت صنعت، معدن و تجارت و در دیدار با «سیدمحمد اتابک» وزیر صمت، آخرین وضعیت بخشهای تولیدی و تجاری کشور، اقدامات انجامشده برای ترمیم و بازسازی صنایع آسیبدیده، روند تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم و تمهیدات پیشبینیشده برای استمرار فعالیتهای اقتصادی در شرایط خاص را بررسی کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت صمت، در این دیدار، معاون اجرایی رئیسجمهور با قدردانی از تلاشهای مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: در شرایط دشوار اخیر، استمرار تولید، پایداری زنجیره تأمین، مدیریت بازار و تأمین نیازهای عمومی مردم، از مهمترین مسئولیتهای دولت بوده است و خوشبختانه با تلاش دستگاههای مسئول، بخش قابل توجهی از این مأموریت با انسجام و پیگیری مناسب دنبال شده است.
قائمپناه با اشاره به اهمیت حفظ آرامش بازار و تأمین بهموقع کالاهای مورد نیاز مردم افزود: دولت علاوه بر آمادگیهای پیشینی، در ایام جنگ تحمیلی اخیر با حساسیت کامل، وضعیت تولید، تجارت و عرضه کالا را رصد کرد و اجازه نداد اختلال در شرایط عمومی کشور، زندگی روزمره مردم و دسترسی آنان به کالاهای ضروری را با مشکل مواجه کند.
وی در ادامه، از تلاشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز همکاری مؤثر وزارت جهاد کشاورزی در تأمین کالاهای اساسی، تنظیم بازار و پاسخگویی به نیازهای عمومی جامعه قدردانی کرد و گفت: هماهنگی میان دستگاههای مسئول در روزهای اخیر، نقش مهمی در حفظ ثبات نسبی بازار، تداوم عرضه کالاها و کاهش نگرانیهای عمومی داشته است و این مسیر باید با جدیت ادامه یابد.
معاون اجرایی رئیسجمهور همچنین با اشاره به آتشبس مشروط کنونی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با هوشیاری کامل، تحولات را دنبال میکند و دولت در هماهنگی کامل با نیروهای مسلح، از آمادگی لازم برای مواجهه با هرگونه بدعهدی یا نقض احتمالی آتشبس برخوردار است. در عین حال، اداره کشور، استمرار تولید، تأمین نیازهای عمومی و پشتیبانی از معیشت مردم، با قوت و انسجام در حال پیگیری است.
قائمپناه خاطرنشان کرد: تجربه روزهای گذشته نشان داد که کشور از ظرفیت مدیریتی و اجرایی لازم برای حفظ روند تولید، تجارت و تأمین نیازهای اساسی مردم برخوردار است و همین انسجام، پشتوانه عبور از شرایط سخت و حفظ آرامش عمومی است.
در این دیدار، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی از آخرین وضعیت واحدهای تولیدی، روند فعالیت بخشهای صنعتی و تجاری، اقدامات انجامشده برای ترمیم و بازسازی صنایع آسیبدیده و برنامههای وزارت صمت برای استمرار تولید و تجارت ارائه کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بسیج ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف این وزارتخانه، اعلام کرد: از نخستین ساعات بروز شرایط اخیر، برنامهریزی لازم برای حفظ جریان تولید، استمرار فعالیت واحدهای صنعتی، پشتیبانی از زنجیره تأمین و صیانت از روند تجارت کشور در دستور کار قرار گرفت و اقدامات لازم با هماهنگی بخشهای مختلف دنبال شد.
اتابک همچنین با اشاره به برنامههای وزارت صمت برای ترمیم و بازسازی واحدها و بخشهای آسیبدیده تأکید کرد: تلاش بر این است که با استفاده از همه ظرفیتهای فنی، اجرایی و پشتیبانی، بازگشت سریعتر واحدهای آسیبدیده به چرخه فعالیت و تولید محقق شود و کمترین وقفه در روند تأمین نیازهای کشور به وجود آید.
وی افزود: وزارت صمت با همکاری دستگاههای مرتبط، برنامه تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم، پشتیبانی از شبکه تولید و تجارت و مدیریت شرایط بازار را با جدیت دنبال میکند تا مردم در تأمین اقلام ضروری و مورد نیاز خود با کمترین مشکل مواجه شوند.
در پایان این دیدار، بر ضرورت تداوم هماهنگیهای بینبخشی، تسریع در بازسازی بخشهای آسیبدیده، حمایت از واحدهای تولیدی و تقویت سازوکارهای تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم تأکید شد.