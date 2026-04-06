تجلی ایثار فولادسازان در دفاع از ایران و نوید بازگشت شکوه تولید

به گزارش ایلنا، در این پیام آمده است:

امروز، دل‌های ما در سوگ عزیزانی می‌تپد که در سنگر تولید، جان خود را فدای عزت و سربلندی ایران اسلامی کردند؛ مردان و زنانی از جنس غیرت که در فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، نه فقط کارگر و مدیر، بلکه سربازان بی‌ادعای وطن بودند.

شهادت و مجروحیت جمعی از تلاشگران عرصه تولید در فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، سندی روشن از پیوند عمیق صنعت و غیرت ملی است؛ پیوندی که ریشه در تاریخ پرافتخار این سرزمین دارد و در سخت‌ترین روزها، خود را با شکوهی دوچندان نشان می‌دهد.

بی‌تردید، ایستادگی و استقامت کارکنان فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، روایت زنده‌ای از همان روحیه‌ای است که در سال‌های دفاع مقدس، حماسه آفرید؛ روحیه‌ای که امروز نیز در میان شعله‌های کوره‌ها و در دل خطوط تولید، با ایمان و اراده‌ای پولادین تداوم یافته است.

در این روزهای سخت، کارکنان غیور فولاد مبارکه و فولاد خوزستان بار دیگر نشان دادند که سنگر تولید، کمتر از میدان نبرد نیست؛ آنان که با دستانی پینه‌بسته و دل‌هایی سرشار از عشق به وطن، اجازه ندادند چرخ تولید از حرکت بازایستد و امید در دل ملت خاموش شود.

اینجانب با نهایت احترام، در برابر صبر و بزرگی خانواده‌های معظم شهدا و مجروحان فولاد مبارکه و فولاد خوزستان سر تعظیم فرود می‌آورم و از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر کارگران و مدیرانی که با روحیه‌ای مثال‌زدنی در مسیر بازسازی و جبران خسارت‌ها گام برمی‌دارند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

باور داریم که این غبار اندوه، دیری نخواهد پایید و با همت بلند و اراده استوار فرزندان این سرزمین در فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، زخم‌های امروز التیام خواهد یافت و بار دیگر، صدای پرطنین تولید، نویدبخش بازگشت شکوه و اقتدار این دو نماد بزرگ صنعتی خواهد شد.

تجربه سال‌های گذشته به ما آموخته است که فولادسازان ایران، از دل بحران‌ها، فرصت می‌سازند و از میان خاکستر، ققنوس‌وار برمی‌خیزند؛ و امروز نیز، فولاد مبارکه و فولاد خوزستان با تکیه بر همین روحیه، آینده‌ای روشن‌تر از گذشته را رقم خواهند زد.

در پایان، ضمن آرزوی سلامتی برای تمامی تلاشگران این عرصه، تأکید می‌نماییم که خانواده بزرگ صنعت فولاد کشور، با دلی واحد و اراده‌ای استوار، در کنار فولاد مبارکه و فولاد خوزستان ایستاده است تا بار دیگر، پرچم افتخار، عزت و اقتدار ایران اسلامی را برافراشته نگاه دارد.

