در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
هزینه سنگین حمله به زیرساختهای ایران برای منطقه/ سرسختانه مقابله به مثل میکنیم
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به تبعات سنگین حمله به زیرساختهای ایران برای کشورهای منطقه، گفت: وقتی قرار است به زیرساختهای ایران حمله شود و ما دچار مشکلات جدی شویم، قطعا باید کسانی که بسترساز این حملات هستند تبعات و خسارتهای ناشی از این کار را بپذیرند. لذا قطع به یقین مقابله به مثل ازسوی ایران صورت خواهد گرفت.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتوگو با ایلنا و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «حمله به زیرساختهای ایران ازسوی آمریکا و رژیم صهیونیستی چه تهدیدی برای کشور ما و کشورهای منطقه خواهد داشت؟» گفت: در شرایط کنونی و در بحبوحه جنگ، مدیریت استراتژیک و مدیریت لجستیک کشور به اندازهای خوب بوده است که میتوان ادعا کرد که مردم هیچ دغدغهای بابت تامین مایحتاج خود ندارند.
سرسختانه مقابله به مثل میکنیم
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به تبعات حمله به زیرساختها برای کشورمان گفت: در صورت حمله به زیرساختهای کشورمان ما محدودیتهای مختلفی اعم از تامین مواد غذایی به ویژه مواد غذایی سردخانهای، روشنایی و بهرهبرداری از برق، مشکل در انتقال آب در لولهها و سوختگیری و... پیدا خواهیم کرد.
نجفی افزود: وقتی قرار است ما چنین تهدیدی شویم، بنابراین باید سرسختانه مقابله به مثل کنیم.
تبعات سنگین حمله به زیرساختهای ایران برای کشورهای منطقه
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: خوشبختانه ما پراکندگی نیروگاهی و امکانات داریم و به همین دلیل، توان مقابله با زیرساختها را دارا هستیم؛ ولی کسانی که بسترساز این حملات به کشور میشوند باید پاسخگوی تبعات چنین حملاتی باشند زیرا آمریکا و رژیم صهیونیستی خود راسا نمیتوانند دسترسی راحتی به کشور ما پیدا کنند و آنچه اتفاق افتاده، همکاری کشورهای همسایه ما با آنها به عنوان همپیمانان این دو کشور است.
نجفی افزود: پس کشورهای منطقه باید متوجه باشند که وقتی قرار است به زیرساختهای ایران حمله شود و ما دچار مشکلات جدی شویم، قطعا باید کسانی که بسترساز این حملات هستند تبعات و خسارتهای ناشی از این کار را بپذیرند. لذا قطع به یقین مقابله به مثل ازسوی ایران صورت خواهد گرفت.
کشورهای منطقه با ماجراجوییهای رئیسجمهور آمریکا همراهی نخواهند کرد
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با تاکید بر اینکه کشورهای منطقه هیچ کدام قابل مقایسه با ایران نیستند، گفت: ایران کشوری است با قدمتی بیش از 4 هزار سال و ثابت کرده است که ایرانیها پای کشورشان ایستادهاند و میایستند. لذا ما مطئنیم که کشورهای منطقه سعی میکنند ازاین پس عاقلانهتر رفتار کنند و و با ماجراجوییهای رئیسجمهور آمریکا همراهی نخواهند کرد. لذا ممکن است در چارچوب پیمانها با آمریکا همکاری کرده باشند، ولی اجازه تهدید زیرساختهای ایران را نخواهند داد زیرا اگر این اتفاق بیفتد، قطعا پاسخ سختی را از طرف ایران دریافت خواهند کرد که مسلما آنها را خسرانزدهتر و به مراتب بیشتر از ما تهدید میکند.
نجفی با تاکید بر اینکه تنگه هرمز در این جنگ یک نقطه عطف استراتژیک برای ماست، خاطرنشان کرد: تنگه هرمز یاریدهنده برای بازدارندگی از این حملات ناجوانمردانه به ایران میشود.