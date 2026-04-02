بازسازی نزدیک به ۴۰ کیلومتر شبکه برق تخریب شده شهرستانهای استان تهران در جنگ تحمیلی سوم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، وی با تأکید بر تداوم ارائه خدمات به مردم استان تهران حتی در روزهای تعطیل و شرایط دشوار گفت: از زمان شروع جنگ تحمیلی سوم تا صبح ۱۳ فروردین ماه سال جاری، در مجموع ۴۶۶ نقطه از تأسیسات و تجهیزات شبکه برق این شرکت تحت تأثیر حملات دشمن دچار آسیب شده‌ است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به ابعاد این آسیب‌ها افزود: در پی این حملات، تاکنون نزدیک به ۴۰ کیلومتر از طول شبکه برق استان دچار خسارت جدی شده اما با همت جهادی و تلاش شبانه‌روزی همکاران ما، تمامی این نقاط در کمترین زمان ممکن ترمیم و بازسازی شده است.

وی همچنین از فعالیت ۱۷۰۰ نیروی فنی و اجرایی در قالب ۲۵۰ گروه در شهرستانهای استان تهران خبر داد و گفت: این گروه ها به منظور تسریع دربرطرف نمودن هرگونه اختلال احتمالی، در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارند.

اکبر حسن بکلو در پایان بر تعهد خود و‌ همکارانشان برای تأمین برق مستمر و پایدار مشترکان تحت پوشش شرکت متبوعش تأکید کرد و گفت: تا آخرین لحظه و با تمام توان پای کار مردم شریف و صبور استان تهران ایستاده ایم و اجازه نخواهیم داد خللی در آسایش آنها ایجاد شود و روشنایی خانه هایشان خاموش شود.

