اطلاعیه شماره ۵ مدیریت ارتباطات گروه فولاد مبارکه

اطلاعیه شماره ۵ مدیریت ارتباطات گروه فولاد مبارکه
شرکت فولاد مبارکه اصفهان در خصوص حمله اخیر دشمن به این مجموعه اطلاعیه جدیدی منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، در متن این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع می رساند دشمن آمریکایی، صهیونیستی برای دومین مرتبه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ مجتمع فولاد مبارکه را مورد حمله قرار داده است.

با عنایت به ارزیابی‌های صورت گرفته تا این لحظه از حجم سنگین حملات، خسارات وارده و تخریب اساسی به واحدهای مرتبط با فرایند تولید حکایت دارد که منجر به توقف کامل خطوط گردیده است.

در این شرایط ادامه فعالیت امکان پذیر نمی باشد لذا در جهت حفظ و صیانت از سرمایه انسانی به عنوان مهمترین دارایی سازمان مورد توجه ویژه مدیریت است.

به همین جهت از کلیه همکاران درخواست می گردد تا اطلاع ثانوی از مراجعه به مجتمع فولاد مبارکه خودداری نمایید.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

