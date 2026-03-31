آبرسانی به جزیره قشم بدون مشکل در حال انجام است/ مردم به شایعات توجه نکنند

به گزارش ایلنا، روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام کرد که روند آب‌رسانی در جزیره قشم بدون هیچ گونه مشکلی پایدار است.

بنا به اعلام روابط عمومی این شرکت، طی روزهای اخیر هیچ آسیبی به سامانه‌های آب‌شیرین‌کن این جزیره وارد نشده است و صرفا در روزهای آغازین جنگ به یکی از این سامانه‌ها طی تهاجم دشمن آمریکایی-صهیونی خساراتی وارد شد که با تلاش نیروهای آبفا، بلافاصله روند تامین آب به حالت عادی بازگشت.

روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تاکید می‌کند که خللی در تامین آب جزیره قشم وجود ندارد و شهروندان محترم این جزیره به شایعات توجه نداشته باشند و اخبار را صرفا از طریق رسانه‌ ملی و خبرگزاری‌های معتبر دنبال کنند.

