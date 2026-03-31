خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بررسی برنامه‌ تولید و بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنعت پتروشیمی

کد خبر : 1767807
لینک کوتاه کپی شد.

نشست هم‌اندیشی مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مدیران هلدینگ‌های پتروشیمی برای بررسی برنامه‌ تولید و بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنعت پتروشیمی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، این نشست با حضور حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، احمد زراعت‌کار، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، مدیران عامل و مدیران ارشد هلدینگ‌های پتروشیمی و مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران برگزار شد.

در این جلسه درباره وضعیت تولید و همچنین رویکرد شرکت‌ها در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی در سال جدید بحث و تبادل نظر شد.

همچنین مقرر شد هلدینگ‌ها برنامه‌های ویژه خود در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد تامین خوراک مورد نیاز را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارائه کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار