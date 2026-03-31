به گزارش ایلنا، این نشست با حضور حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، احمد زراعت‌کار، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، مدیران عامل و مدیران ارشد هلدینگ‌های پتروشیمی و مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران برگزار شد.

در این جلسه درباره وضعیت تولید و همچنین رویکرد شرکت‌ها در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی در سال جدید بحث و تبادل نظر شد.

همچنین مقرر شد هلدینگ‌ها برنامه‌های ویژه خود در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد تامین خوراک مورد نیاز را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارائه کنند.

