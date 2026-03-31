بازدید رییس ایدرو از شرکت مگاموتور و امدادخودرو سایپا
معاون وزیر صمت و رییس هیئت عامل ایدرو صبح امروز از شرکتهای زیر مجموعه گروه خودروسازی سایپا بازدید کرد.
به گزارش ایلنا از سایپانیوز، فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت و رییس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) صبح امروز از شرکتهای مگاموتور و امداد خودرو سایپا بازدید کرد.
در این بازدید ضمن بررسی آخرین وضعیت شرکتهای تامین کننده خودرو از جمله مگاموتور، نحوه خدمت رسانی امدادخودرو سایپا به مردم و مشتریان مورد بررسی و تقدیر معاون وزیر صمت قرار گرفت.