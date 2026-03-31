رینگ بین ‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی میزبان اولین عرضه صادراتی بود

به گزارش ایلنا؛ به دنبال حمله دشمن به بخشی از تاسیسات تبریز بلافاصله اقدامات لازم برای مدیریت شرایط اضطراری آغاز شد و با مهار آتش‌سوزی مهندسان در حال بررسی ابعاد فنی و میزان خسارات وارده هستند.

با شروع حمله حوثی‌های یمن به مواضع رژیم صهیونیستی و افزایش تنش نظامی در خلیج فارس قیمت نفت برنت با ۳ دلار و ۲۰ سنت یا ۲.۸ درصد افزایش به ۱۱۵ دلار و ۷۷ سنت برای هر بشکه رسید.

بازار فیزیکی بورس انرژی در روز دوشنبه دهم فروردین ماه میزبان اولین عرضه صادراتی در رینگ بین‌الملل سال ۱۴۰۵ بود و عرضه صادراتی آغاز شد.

در پی حمله شب گذشته دشمن و ایجاد اختلالاتی در شبکه برق تهران و البرز این مشکلات به سرعت برطرف شد و در حال‌حاضر کل شبکه برق کشور در حالت پایدار قرار دارد.

انتهای پیام/