حمیدرضا صالحی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره اوضاع نیروگاه‌ها در شرایط کنونی جنگ و تهدید به حمله نظامی امریکا اظهار داشت: در زمستان و در پیک، مصرف برق بسیار پایین است. به همین دلیل قدرت مانور تولید برق در نیروگاه‌ها و همچنین تعمیرات را داریم و می توانیم نیروگاه هایی را که در مدار نداریم، فعال کنیم.

وی افزود: در صورتی که نیروگاهی آسیب ببیند باتوجه به اینکه شبکه برق کشور غیرمتمرکز است چالش چندانی نخواهیم داشت، اما این به معنی آن نیست که در صورتی که زیرساخت انرژی کشور دچار آسیب شود، مشکل نخواهیم داشت. هرگونه آسیب و صدمه خسارت و هزینه خاص خود را دارد و به وارد آمدن نیروگاه نیز زمان می‌برد.

رییس کنفدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته با بیان اینکه ساخت هر نیروگاهی از درآمد ملی هزینه شده و خسارت به آن در واقع ثروت مردم را دچار خدشه می کند، گفت: اگر آسیب به نیروگاه‌ها در تابستان اتفاق می افتاد شرایط سخت‌تر می‌شد زیرا میزان مصرف برق بالاست و مشکل خاموشی بوجود می‌آمد.

وی با بیان اینکه آسیب به نیروگاه‌ها در شرایط کنونی اوضاع اقتصادی وضعیت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می دهد، خاطرنشان کرد: در شرایط جنگ آسیب به تاسیسات آب و برق و انرژی مردم غیر نظامی را به شرایط دشوار خواهد کشاند.

صالحی ابراز امیدواری کرد که صلح و ثبات جایگزین ناامنی و نگرانی‌های ایجاد شده برای مردم شود.

وی با اشاره به اوضاع تبادل و صادرات و واردات برق در شرایط کنونی و جنگ گفت: انحصار و صادرات و واردات برق دست دولت است اما بر پایه اطلاعات دریافتی صادرات به عراق انجام می‌شود و قطعی برق به سمت این کشور نداریم و تنها در تابستان که نیاز به برق در داخل افزایش می‌باید طبق مفاد و توافق در قرارداد میزان صادرات کمتر می‌شود.

