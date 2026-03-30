ادامه توزیع میوه نوروزی زیر قیمت بازار
معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت؛ توزیع میوه تنظیم بازاری با قیمت کمتر از سطح بازار تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد یافت.
به گزارش ایلنا، مرتضی معتمد با بیان اینکه تاکنون نیمی از میوه ها سیب و پرتقال تامین شده برای نوروز در استان های مختلف عرضه شده است، تصریح کرد: توزیع مابقی این میوه ها تا پایان فروردین ادامه خواهد داشت..
معاون سازمان تعاون روستایی میزان میوه تامین شده برای شب عید و نوروز را بیش از 3 برابر سال های قبل خواند و گفت: براساس مصوبه و دستور العمل ابلاغی، مقرر شده بود قیمت این میوه ها ۱۵ درصد کمتر از نرخ بازار باشد اما بدلیل شرایط جنگی و لزوم حمایت از اقشار آسیب پذیر و مساعدت وزیر جهاد کشاورزی، قیمت ها در استانهای مختلف بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از نرخ بازار بود.
وی افزود: در حال حاضر ۵۰ تا ۶۰ درصد طرح تنظیم بازار اجرا و میوهها در بین مردم توزیع شده است و با توجه به ممنوعیت صادرات، از ابتدای جنگ محموله های صادراتی نیز وارد بازار شده و همین امر منجر به کاهش چشمگیر قیمت میوه در بازار شده است.