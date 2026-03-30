ادامه توزیع میوه نوروزی زیر قیمت بازار

به گزارش ایلنا، مرتضی معتمد با بیان اینکه تاکنون نیمی از میوه ها سیب و پرتقال تامین شده برای نوروز در استان های مختلف عرضه شده است، تصریح کرد: توزیع مابقی این میوه ها تا پایان فروردین ادامه خواهد داشت..

معاون سازمان تعاون روستایی میزان میوه تامین شده برای شب عید و نوروز را بیش از 3 برابر سال های قبل خواند و گفت: براساس مصوبه و دستور العمل ابلاغی، مقرر شده بود قیمت این میوه ها ۱۵ درصد کمتر از نرخ بازار باشد اما بدلیل شرایط جنگی و لزوم حمایت از اقشار آسیب پذیر و مساعدت وزیر جهاد کشاورزی، قیمت ها در استان‌های مختلف بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از نرخ بازار بود.

وی افزود: در حال حاضر ۵۰ تا ۶۰ درصد طرح تنظیم بازار اجرا و میوه‌ها در بین مردم توزیع شده است و با توجه به ممنوعیت صادرات، از ابتدای جنگ محموله های صادراتی نیز وارد بازار شده و همین امر منجر به کاهش چشمگیر قیمت میوه در بازار شده است.