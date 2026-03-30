معاون توسعه طرحهای شرکت برق حرارتی خبر داد:
نخستین نیروگاه زمینگرمایی ایران فروردین به شبکه برق کشور متصل میشود
معاون توسعه طرحهای شرکت برق حرارتی گفت: نیروگاه پایلوت زمینگرمایی مشگینشهر اردبیل به ظرفیت پنج مگاوات این روزها با تلاش مهندسان و متخصصان داخلی مراحل پایانی راهاندازی خود را سپری میکند تا در ماه جاری به شبکه برق کشور متصل شود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، روحاله اسپنانی به همراه مجری طرح نیروگاههای بخاری شرکت برق حرارتی با حضور در نیروگاه زمینگرمایی مشگینشهر ضمن بازدید از قسمتهای مختلف پروژه، در جریان آخرین وضعیت پیشرفت طرح و برنامهریزی انجام فعالیتهای باقیمانده، موانع و مشکلات پروژه قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه این پروژه به عنوان نخستین نیروگاه زمینگرمایی ایران در حال اجراست، تاکید کرد: همکاران صنعت برق حرارتی این روزها علاوه بر اجرای برنامه تعمیرات و بهینهسازی واحدهای نیروگاهی موجود، بیوقفه در تلاشند تا خللی در تکمیل پروژههای جدید افزایش ظرفیت نیروگاههای کشور ایجاد نشود.
اسپنانی با قدردانی از تلاشهای عوامل اجرایی پروژه در شرایط خاص فعلی کشور، بر لزوم تسریع در تکمیل فعالیتهای باقیمانده برای سنکرون این واحد در کوتاهترین زمان ممکن تاکید کرد و گفت: با توجه به تکمیل این پروژه و مجوزات اخذ شده، فاز نخست توسعه ظرفیت نیروگاه به میزان ۲۵ مگاوات با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار شرکت برق حرارتی قرار گرفته است و پیش بینی میشود تا پایان ماه جاری به بهره برداری برسد.