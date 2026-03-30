با حکم معاون وزیر صورت گرفت؛

علی رسولیان به عضویت هیئت امنای فنی و حرفه ای منصوب شد

به گزارش ایلنا؛ غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور طی حکمی، علی رسولیان؛ مدیرعامل فولاد سنگان را به عنوان عضو هیئت امنای مرکز فنی و حرفه‌ای ۲۹ منصوب کرد.
در بخشی از این حکم، آمده است؛ نظر به توانمندی‌ها، تجارب ارزنده، و شایستگی‌های جنابعالی در حوزه مهارت آموزی به این سمت منصوب می‌شوید.
فولاد سنگان به دلیل نقش محوری در توسعه اقتصادی و صنعتی منطقه شمال شرق کشور در ۷ سال گذشته به عنوان معین مهارتی و معین اقتصادی منطقه انتخاب شده است و اقدامات زیادی در حمایت از کسب و کارهای محلی انجام داده است.
شرکت فولاد سنگان در حوزه مسئولیتهای اجتماعی به ویژه، توسعه زیرساختهای آموزش و مهارت افزایی، پیشگام است و یکی از شرکتهای برتر کشور در این حوزه به شمار می رود.
شایان ذکر است؛ رویکرد مدیریتی فولاد سنگان بر سه وجه تولید پایدار، پروژه های توسعه محور و توسعه و حمایت از کسب و کارهای محلی مهارت محور قرار دارد.
پیش از این نیز علی رسولیان مدیرعامل فولاد سنگان، بر توسعه مهارت افزایی به منظور پرورش نیروی انسانی، حمایت از کسب و کارهای محلی و ارائه خدمات اجتماعی به عنوان یک تعهد عینی شرکت فولاد سنگان تاکید نموده بود.
 
 
