توافق بیمه معلم با سازمان مدیریت بحران کشور برای ارائه بیمه های مرتبط

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین از ایجاد امکان جدید برای پوشش بیمه‌ای خسارات ناشی از جنگ خبر داد و همزمان نسبت به حضور شهروندان در محل حوادث هشدار داد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بیمه معلم قزوین ؛قدرت‌اله مهدیخانی با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی هماهنگی‌های انجام‌شده توسط سازمان مدیریت بحران کشور، امکان ارائه «بیمه‌نامه جنگ» با همکاری برخی شرکت‌های بیمه‌ای از جمله بیمه معلم ،آسیا، ایران، دی و البرز فراهم شده است؛ ظرفیتی که پیش از این در صنعت بیمه کشور وجود نداشت.

وی افزود: شهروندان می‌توانند برای بیمه اموال، منازل و ساختمان‌های خود در برابر خسارات ناشی از جنگ به شرکت‌های بیمه مراجعه و نسبت به تهیه بیمه‌نامه اقدام کنند.

مهدیخانی در ادامه با اشاره به پوشش بیمه‌ای حوادث غیرمترقبه گفت: بر اساس قانون مدیریت بحران، تمامی ساختمان‌ها در برابر حوادثی نظیر زلزله، سیل، آتش‌سوزی و صاعقه تحت پوشش قرار می‌گیرند و در صورت وقوع حادثه در مناطق شهری و روستایی، خسارات از طریق بیمه پرداخت خواهد شد.

 

