توافق بیمه معلم با سازمان مدیریت بحران کشور برای ارائه بیمه های مرتبط

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بیمه معلم قزوین ؛قدرت‌اله مهدیخانی با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی هماهنگی‌های انجام‌شده توسط سازمان مدیریت بحران کشور، امکان ارائه «بیمه‌نامه جنگ» با همکاری برخی شرکت‌های بیمه‌ای از جمله بیمه معلم ،آسیا، ایران، دی و البرز فراهم شده است؛ ظرفیتی که پیش از این در صنعت بیمه کشور وجود نداشت.

وی افزود: شهروندان می‌توانند برای بیمه اموال، منازل و ساختمان‌های خود در برابر خسارات ناشی از جنگ به شرکت‌های بیمه مراجعه و نسبت به تهیه بیمه‌نامه اقدام کنند.

مهدیخانی در ادامه با اشاره به پوشش بیمه‌ای حوادث غیرمترقبه گفت: بر اساس قانون مدیریت بحران، تمامی ساختمان‌ها در برابر حوادثی نظیر زلزله، سیل، آتش‌سوزی و صاعقه تحت پوشش قرار می‌گیرند و در صورت وقوع حادثه در مناطق شهری و روستایی، خسارات از طریق بیمه پرداخت خواهد شد.

انتهای پیام/