جذب ۲.۴ همت حق‌ بیمه تولیدی بیمه معلم در دوران بحران و تعطیلات

شرکت بیمه معلم با اتکا به استراتژی‌های مدون و خدمت‌رسانی مستمر، توانست در بازه زمانی ۲۸ روزه جنگ تحمیلی و تعطیلات نوروز ۱۴۰۵ (۹ اسفند تا ۷ فروردین)، رشد چشمگیر ۱۵۱ درصدی در تولید حق بیمه را محقق سازد و از رقم ۲.۴ همت فراتر رود.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بیمه معلم، گزارش عملکرد این شرکت حاکی از آن است که علی‌رغم شرایط خاص حاکم بر کشور در ۲۸ روز ابتدایی جنگ تحمیلی و هم‌زمان با تعطیلات نوروزی، توانسته است با حفظ پویایی و ارائه خدمات اثربخش، دستاوردهای قابل توجهی را به ثبت برساند.

بر اساس این گزارش، میزان حق بیمه تولیدی بیمه معلم در دوره زمانی مذکور، با افزایشی معادل ۱۵۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته، از ۲.۴ همت عبور کرده است. این رشد درآمدی، نشان‌دهنده توانمندی شرکت در مدیریت ریسک و جذب منابع مالی در شرایط بحرانی است.

همچنین، در همین بازه زمانی، تعداد ۱۳۹ هزار فقره بیمه‌نامه توسط شعب و نمایندگی‌های شرکت بیمه معلم صادر شده است. این حجم از صدور بیمه‌نامه، بیانگر اعتماد روزافزون بیمه‌گزاران به سبد محصولات بیمه‌ای بیمه معلم و همچنین تلاش مستمر کارکنان این شرکت در راستای توسعه فرهنگ بیمه و پوشش‌دهی حداکثری ریسک‌های احتمالی است.

همزمان با آغاز سال نو، بیمه معلم با شعار «بیمه معلم، همراه هم‌وطن» طرح نوروزی خود را در بیش از ۸۰ شعبه سراسر کشور آغاز کرده است. این کمپین با هدف حمایت اجتماعی و ارائه بسته‌های ویژه بیمه‌ای مانند آتش‌سوزی مسکونی، بدنه خودرو، حوادث انفرادی و باربری، هم‌میهنان را در ایام سفر و تعطیلات نوروزی همراهی می‌کند.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
