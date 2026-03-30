خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار مدیرعامل بیمه معلم با مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس

کد خبر : 1767171
لینک کوتاه کپی شد.

علی صیادزاده مدیرعامل بیمه معلم در دیداری با محسن کلاری مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس و غلامعلی حق شناس معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی استان فارس درباره گسترش همکاری‌ها و ارتقای خدمات بیمه‌ای فرهنگیان گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی بیمه معلم، در این نشست طرفین بر اهمیت ارائه خدمات بیمه‌ای مناسب به فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش در روزهای حساس کنونی کشور تأکید کردند و راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک میان بیمه معلم و آموزش و پرورش استان فارس مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این دیدار، موضوعاتی از جمله بهبود کیفیت خدمات بیمه‌ای، افزایش رضایتمندی فرهنگیان و بررسی ظرفیت‌های جدید برای همکاری‌های آینده مطرح شد.

در پایان، دو طرف بر تداوم تعامل و همکاری به منظور ارائه خدمات بهتر به جامعه فرهنگیان استان فارس تأکید کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار