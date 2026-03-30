دیدار مدیرعامل بیمه معلم با مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس
علی صیادزاده مدیرعامل بیمه معلم در دیداری با محسن کلاری مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس و غلامعلی حق شناس معاون برنامهریزی و توسعه منابع انسانی استان فارس درباره گسترش همکاریها و ارتقای خدمات بیمهای فرهنگیان گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا از روابطعمومی بیمه معلم، در این نشست طرفین بر اهمیت ارائه خدمات بیمهای مناسب به فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش در روزهای حساس کنونی کشور تأکید کردند و راهکارهای توسعه همکاریهای مشترک میان بیمه معلم و آموزش و پرورش استان فارس مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این دیدار، موضوعاتی از جمله بهبود کیفیت خدمات بیمهای، افزایش رضایتمندی فرهنگیان و بررسی ظرفیتهای جدید برای همکاریهای آینده مطرح شد.
در پایان، دو طرف بر تداوم تعامل و همکاری به منظور ارائه خدمات بهتر به جامعه فرهنگیان استان فارس تأکید کردند.