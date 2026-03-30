به گزارش ایلنا از روابط عمومی بیمه معلم، در جریان این بازدید، مدیرعامل بیمه معلم با کارکنان و مسئولان واحدهای مختلف گفت‌وگو کرده و بر ضرورت تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات شایسته به بیمه‌گزاران تأکید کرد.

علی صیادزاده همچنین تسریع در پرداخت خسارت‌ها، معرفی و اجرای طرح‌های جدید بیمه‌ای و تلاش برای ارتقای جایگاه بیمه معلم در بازار بیمه کشور را از اولویت‌های مهم شرکت برشمرد.

در این بازدید بر اهمیت تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید شد و استمرار ارائه خدمات بیمه معلم به بیمه‌گزاران، به‌ویژه فرهنگیان و دانش‌آموزان استان، بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای مورد توجه قرار گرفت.

مدیرعامل بیمه معلم همچنین نقش همکاران در توسعه شبکه فروش و جایگاه نمایندگان در گسترش خرده‌فروشی خدمات بیمه‌ای را بسیار مهم دانست و بر تقویت این بخش برای توسعه هرچه بیشتر خدمات بیمه معلم تأکید کرد.

همزمان با ایام نوروز ۱۴۰۵، این شرکت کمپین نوروزی خود را با شعار «بیمه معلم، همراه هم‌وطن» و با ارائه چهار طرح بیمه‌ای ویژه آغاز کرده است. طرح‌های مذکور شامل «بیمه آتش‌سوزی مسکونی»، «بیمه بدنه خودرو»، «بیمه حوادث انفرادی» و «بیمه باربری» می‌باشند که با هدف تسهیل دسترسی و ارائه پوشش‌های بیمه‌ای جامع در ایام نوروز، از طریق بیش از ۸۰ شعبه فعال در سراسر کشور عرضه می‌شوند.

