بازدید مدیرعامل بیمه معلم از مجتمع استان اصفهان با محوریت ارتقای خدمات به بیمه‌گزاران

علی صیادزاده، مدیرعامل بیمه معلم، روز یکشنبه ۹ فروردین سال جاری از مجتمع استان اصفهان بیمه معلم بازدید کرد. این بازدید با هدف بررسی میدانی روند ارائه خدمات بیمه‌ای و تأکید بر تکریم ارباب رجوع و بهبود کیفیت خدمات به بیمه‌گزاران انجام شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بیمه معلم، در جریان این بازدید، مدیرعامل بیمه معلم با کارکنان و مسئولان واحدهای مختلف گفت‌وگو کرده و بر ضرورت تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات شایسته به بیمه‌گزاران تأکید کرد.

علی صیادزاده همچنین تسریع در پرداخت خسارت‌ها، معرفی و اجرای طرح‌های جدید بیمه‌ای و تلاش برای ارتقای جایگاه بیمه معلم در بازار بیمه کشور را از اولویت‌های مهم شرکت برشمرد.

در این بازدید بر اهمیت تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید شد و استمرار ارائه خدمات بیمه معلم به بیمه‌گزاران، به‌ویژه فرهنگیان و دانش‌آموزان استان، بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای مورد توجه قرار گرفت.

مدیرعامل بیمه معلم همچنین نقش همکاران در توسعه شبکه فروش و جایگاه نمایندگان در گسترش خرده‌فروشی خدمات بیمه‌ای را بسیار مهم دانست و بر تقویت این بخش برای توسعه هرچه بیشتر خدمات بیمه معلم تأکید کرد.

همزمان با ایام نوروز ۱۴۰۵، این شرکت کمپین نوروزی خود را با شعار «بیمه معلم، همراه هم‌وطن» و با ارائه چهار طرح بیمه‌ای ویژه آغاز کرده است. طرح‌های مذکور شامل «بیمه آتش‌سوزی مسکونی»، «بیمه بدنه خودرو»، «بیمه حوادث انفرادی» و «بیمه باربری» می‌باشند که با هدف تسهیل دسترسی و ارائه پوشش‌های بیمه‌ای جامع در ایام نوروز، از طریق بیش از ۸۰ شعبه فعال در سراسر کشور عرضه می‌شوند.

 

