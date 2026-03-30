به گزارش ایلنا از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، حسب اطلاعیه استانداری تهران و ابلاغ شورای هماهنگی بانک‌ها، شعب بانک تجارت در روزهای دهم و یازدهم فروردین ۱۴۰۵ در استان‌های تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، قزوین، لرستان، خوزستان و کردستان از ساعت ۷:۳۰ تا 13:30 به‌صورت کشیک فعال خواهند بود و در دیگر استان‌های کشور نیز 100درصد شعب این بانک به مشتریان خدمت‌رسانی می‌کنند.

مشتریان می‌توانند سرویس‌هایی همچون انتقال وجه، مدیریت چک، پرداخت قبض، دریافت شارژ و گردش حساب را به‌صورت غیرحضوری و برخط از طریق همراه بانک، باجت و بانکداری اینترنتی بانک تجارت دریافت کنند.

کارشناسان مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت به شماره ۱۵۵۴ آماده پاسخگویی به پرسش‌ها و ارائه راهنمایی‌های لازم به مشتریان هستند.